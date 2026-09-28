Казахстанского спортсмена обвиняют в изнасиловании девочки в Индии

Казахстанского тренера по велоспорту Максата Аязбаева разыскивают в Индии по делу о предполагаемом изнасиловании несовершеннолетней спортсменки, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом инциденте активно распространяется в социальных сетях и средствах массовой информации.

По данным издания The Times of India, преступление произошло 13 сентября 2026 года на территории Национального института спорта имени Нетаджи Субхаса в городе Патиале. В полицию спортсменка обратилась 18 сентября. Для розыска казахстанца создали несколько полицейских групп.

Уже сегодня, 28 сентября, Казахстанская федерация велосипедного спорта отреагировала на ситуацию с казахстанским тренером.

В федерации уточнили, что Аязбаев в последние годы профессионально работал за пределами Казахстана по контракту с индийской стороной и занимался подготовкой национальной сборной Индии по велоспорту.

"Его профессиональная деятельность в настоящее время была связана именно с индийской сборной. Индийские СМИ также сообщают о его работе в составе индийской команды и подготовке спортсменов к международным соревнованиям. К национальной сборной Казахстана на данный момент Максат Аязбаев отношения не имеет. Указанные в публикациях события произошли на территории Индии в период его работы с индийской стороной и рассматриваются правоохранительными органами Индии. В настоящее время индийскими правоохранительными органами проводится официальное расследование. По имеющейся информации, возбуждено уголовное дело, а Индийская федерация велосипедного спорта приостановила деятельность специалиста на период разбирательства", – подчеркивают в федерации.

Также специалисты считают правильным не делать преждевременных выводов и не давать оценок до завершения официального расследования и установления всех обстоятельств дела компетентными органами Индии.

В пресс-службе Министерства иностранных дел (МИД) Казахстана также дали комментарий по происходящему.

"Министерство осведомлено о ситуации с гражданином РК в Индии. Казахстанские дипломаты находятся на связи с родственниками упомянутого гражданина. Ему оказывается консульско-правовая помощь. Министерство держит данный вопрос на контроле". Пресс-служба МИД РК

Максат Аязбаев – казахстанский профессиональный шоссейный велогонщик и тренер.

Главные достижения:

В профессиональном спорте. Выступал на мировом уровне за главную велокоманду Казахстана Astana Pro Team (2015-2016).

На международной арене. Серебряный призер чемпионата Азии среди андеров (до 23 лет) в групповой гонке (2013).

На национальном уровне. Многократный призер и победитель чемпионатов Казахстана, мастер спорта международного класса.

В карьере тренера. Возглавлял национальную сборную Индии по велоспорту на треке (2025-2026).

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