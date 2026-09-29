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События

Подростки угнали и подожгли авто – суд вынес решение в области Абай

Подросток, автомобиль , фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 19:49 Фото: Zakon.kz
В области Абай завершено расследование уголовного дела в отношении четырех несовершеннолетних: подростки угнали автомобиль, чтобы покататься, а затем подожгли его, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 29 сентября 2026 года издание YK-news.kz, инцидент произошел в районе дачного массива. Четверо несовершеннолетних решили угнать ВАЗ-2115, чтобы покататься. Заведя машину, они доехали до пустыря, после чего подбросили огонь и полностью сожгли транспортное средство.

Владельцу авто был причинен ущерб на сумму 1,5 млн тенге. Действия подростков квалифицировали по статьям 200 и 202 УК РК (неправомерное завладение авто без цели хищения и умышленное уничтожение чужого имущества).

На этом один из участников истории не остановился. Спустя несколько дней подросток проник в дом соседа, откуда украл электропилу, а затем вскрыл еще одну машину и забрал звуковую колонку. К его обвинениям добавилась статья 188 УК РК (кража).

"В ходе судебного разбирательства потерпевший заявил о примирении с тремя несовершеннолетними и просил освободить их от уголовной ответственности в связи с возмещением причиненного вреда. Прокурор также ходатайствовал о прекращении производства по делу в связи с примирением сторон", – отметило издание.

Суд признал троих участников инцидента виновными и освободил их от уголовной ответственности. В отношении каждого назначены принудительные меры воспитательного воздействия.

А в отношении четвертого суд учел в качестве смягчающих обстоятельств признание вины, раскаяние и юный возраст. Он признан виновным по ст. 200, 202 и 188 Уголовного кодекса. По совокупности уголовных правонарушений ему назначено два года ограничения свободы.

15 сентября угон автомобиля в Алматы закончился жестким массовым ДТП и угрозой взрыва.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Корреспондент
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