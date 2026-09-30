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События

Субаренда и "лишние" жильцы: в Алматы проверили более 3 тыс. арендных квартир

Бизнес-центры в Алматы, БЦ, новостройки в Алматы, высотные дома, жилые дома Алматы, жилой дом, многоквартирные дома, многоквартирный дом, жилье, квартира, новостройка, новостройки, новостройки в Алматы, ЖК в Алматы, весна в Алматы, лето в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 09:11 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Пресс-служба акимата Алматы подготовила отчет мониторинга целевого использования арендного жилья из коммунального жилищного фонда, сообщает Zakon.kz.

Известно, что с начала 2026 года сотрудники Управления коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции Алматы проверили 3 125 квартир в Наурызбайском, Алатауском, Медеуском и Турксибском районах.

"По итогам мониторинга выявлено 172 факта незаконной передачи жилья третьим лицам. В 114 случаях квартиры уже освобождены, по оставшимся 58 направлены досудебные претензии".Пресс-служба акимата Алматы

Согласно опубликованным данным, в ходе проверок выявляются случаи сдачи квартир в субаренду, проживания лиц, не указанных в договоре найма, а также нарушения обязательств по оплате аренды.

Согласно пункту 3 статьи 24 Закона РК "О жилищных отношениях", наниматели жилья, предоставленного местным исполнительным органом, не вправе вселять поднанимателей и временных жильцов. Передача арендного жилья в субаренду или третьим лицам является основанием для расторжения договора найма.

Теперь в освобожденных квартирах проводятся ремонтно-восстановительные работы. После их завершения жилье будет предоставлено гражданам из социально уязвимых категорий, состоящим на учете в качестве нуждающихся в арендном жилье.

Чуть ранее выяснилось, что в Степногорске умершие казахстанцы годами стояли в очереди на жилье. Подробности – по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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