Шакиру Кейкину нашли замену: назначен новый аким Атырау

Данияр Таханов назначен акимом Атырау. С мая 2022 года он занимал должность председателя правления АО "СПК "Атырау", сообщает Zakon.kz.

О новом назначении сегодня, 30 сентября 2026 года, стало известно из Telegram-канала акимата Атырауской области:

"Распоряжением акима Атырауской области Болата Акчулакова, по согласованию с Администрацией президента РК и депутатами городского маслихата, акимом Атырау назначен Данияр Таханов".

Аким области Болат Акчулаков поручил новому акиму города выстроить системную работу по решению актуальных вопросов населения, уделив особое внимание вопросам занятости и трудоустройства, развитию инженерной инфраструктуры, модернизации систем канализации и энергоснабжения, прохождению отопительного сезона, переселению жителей из аварийного жилья, обеспечению общественной безопасности и благоустройству города.

Также глава региона подчеркнул необходимость тесного взаимодействия с депутатами и жителями при решении городских проблем.

Данияр Таханов родился в 1985 году в Атырау. Окончил Китайский нефтяной университет в Пекине по специальностям "Производственно-коммерческое управление" и "Производственная экономика". Является выпускником международной стипендиальной программы "Болашак".

Трудовую деятельность начал в 2009 году в АО "КазКурылысСервис", где занимал различные должности. В 2012 году работал инженером в казахстанском филиале компании Sinopec Engineering. В 2012-2017 годах занимал должности заместителя председателя правления СПК "Орал" и директора ТОО "Atyrau Innovations". С 2017 года работал в АО "СПК "Атырау", где занимал должности заместителя председателя правления и председателя правления.

С мая 2022 года и до нового назначения возглавлял социально-предпринимательскую корпорацию "Атырау".

С июля 2023 года акимом Атырау был Шакир Кейкин.

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