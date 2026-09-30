Кулинарный перформанс на скорости: казахстанка готовила торт, высунувшись из люка KIA Ceed

Необычная видеозапись из Сарыагашского района Туркестанской области привлекла внимание полиции. На кадрах женщина, высунувшись из люка движущегося автомобиля, готовит торт прямо во время поездки, сообщает Zakon.kz.

Видео женщина сама разместила на своей странице в социальных сетях. Во время мониторинга полицейские обнаружили публикацию, установили автомобиль KIA Ceed и его водителя.

Оказалось, что за рулем находился 36-летний мужчина – супруг женщины. Его 35-летняя жена во время движения высунулась из люка и занялась приготовлением торта.

"В отношении супругов приняли административные меры за нарушение требований безопасности дорожного движения". Пресс-служба ДП Туркестанской области

В полиции напомнили, что эффектные кадры для социальных сетей не стоят риска для жизни и здоровья.

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