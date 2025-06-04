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События

Азат Сарпеков получил должность в Агентстве РК по атомной энергии

Подписание законов, назначения, назначение, президент подписал, подписание документов, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 18:28 Фото: freepik
Азат Сарпеков назначен исполняющим обязанности руководителя аппарата Агентства Казахстана по атомной энергии, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 4 июня 2025 года, проинформировали в пресс-службе агентства:

"Сарпеков Азат Толкынович приступил к исполнению обязанностей руководителя аппарата Агентства Республики Казахстан по атомной энергии".

Азат Сарпеков трудовую деятельность начал в 2009 году в Семее в качестве мастера производственного обучения в Колледже электротехники. В дальнейшем занимал должности заведующего учебно-производственными мастерскими, заместителя директора по профессиональному обучению, а затем – директора этого учебного заведения.

Фото: пресс-служба Агентства РК по атомной энергии

В 2020 году занимал должность первого заместителя председателя Семейского городского филиала партии "Nur Otan" (ныне Amanat). Позднее возглавил государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Теплокоммунэнерго", работая в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В 2022-2023 годах он трудился в системе городского управления в должности заместителя акима Экибастуза Павлодарской области.

С 2023 года занимал пост заместителя председателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан.

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, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 18:28
Утверждено положение об Агентстве по атомной энергии

25 апреля 2025 года глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил двух заместителей председателя Агентства РК по атомной энергии: Тимура Жантикина и Асета Махамбетова. Позднее у Алмасадама Саткалиева появился еще один заместитель – Гумар Сергазин. А 23 мая Василий Лавренов тоже стал зампредседателя агентства.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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