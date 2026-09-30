Экс-аким Жанаозена вернулся на госслужбу: Айбек Косуаков получил новую должность

Назначен руководитель аппарата акима Мангистауской области. Им стал 50-летний Айбек Косуаков, который ранее был акимом Жанаозена, а затем работал советником директора ТОО, сообщает Zakon.kz.

О возвращении экс-акима на госслужбу стало известно сегодня, 30 сентября 2026 года.

"По согласованию с Администрацией президента РК распоряжением Нурдаулета Килыбая Айбек Косуаков назначен руководителем аппарата акима Мангистауской области", – говорится в релизе, опубликованном на сайте акимата Мангистауской области в среду.

Айбек Косуаков родился 15 октября 1975 года в селе Уштаган Мангистауского района Мангистауской области. В 1997 году окончил Актауский университет им. Ш. Есенова по специальности "Бурение нефтяных и газовых скважин", в 2013 году – Гуманитарный университет транспорта и права им. Д. А. Кунаева по специальности "Экономика".

Трудовую деятельность начал в 1997 году оператором установки обессоливания и обезвоживания цеха добычи нефти и газа АО "Каражанбасмунай". В 2001 году работал оператором по исследованию скважин в лаборатории глубинных исследований скважин этого же предприятия.

В 2005-2006 годах занимал должность исполнительного директора по социальному развитию АО "Жазык". В 2007-2020 годах был председателем коллегиального исполнительного органа ТОО "Таушык ауыл шаруашылығы".

В 2020-2022 годах занимал должность акима Тупкараганского района Мангистауской области, в 2022-2024 годах – акима Жанаозена.

С 22 апреля 2024 года до настоящего времени работал советником директора ТОО "КаспийТрансКом".

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С 12 февраля 2024 года должность акима Жанаозена занимал Жансейт Кайнарбаев. 26 сентября 2026 года на этом посту его сменил Сымбат Торетаев.