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События

Казахстанка пошла на хитрость ради свободы и "забеременела"

Беременность, живот беременной, беременная, беременные, рождаемость , фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 01:13 Фото: unsplash
Жительница Актау пыталась избежать административного ареста за пьяную езду с помощью фальшивой справки о беременности. Обман вскрылся во время прокурорской проверки, передает Zakon.kz.

По данным надзорного органа, изначально автоледи задержали сотрудники полиции за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. По закону за подобное правонарушение грозит 15 суток ареста и лишение водительских прав на 7 лет.

Однако при рассмотрении дела в суде первой инстанции женщина предоставила медицинскую справку о беременности.

"На основании этой справки суд освободил ее от административного ареста, назначив лишь дополнительное наказание в виде лишения водительских прав сроком на 7 лет. В ходе проверки прокуратурой города Актау установлено, что предоставленная правонарушительницей справка является поддельной", – сообщили в прокуратуре 1 октября 2026 года.

После этого прокуроры внесли протест в Мангистауский областной суд. Рассмотрев новые обстоятельства, вышестоящая инстанция изменила решение суда первой инстанции и назначила нарушительнице наказание в виде 15 суток административного ареста.

Кроме того, история получила уголовное продолжение. По факту подделки и использования фальшивого документа в отношении медицинского работника и самой правонарушительницы возбуждено уголовное дело по ст. 385 Уголовного кодекса РК.

Ранее сообщалось, что чиновники придумали пьяной казахстанке "беременность", чтобы спасти ее от ареста.

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Канат Болысбек
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