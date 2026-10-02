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События

Неожиданно нападает из засады: неуловимую хищницу сняли на видео на востоке Казахстана

рысь, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 09:18 Фото: pixabay
Скрытного хищника удалось снять на камеру в Катон-Карагайском государственном национальном природном парке, сообщает Zakon.kz.

В Аршатинском лесничестве фотоловушка зафиксировала рысь.

Как рассказали в нацпарке 2 октября 2026 года, фотоловушку установил государственный инспектор Жомарт Аманбаев.

"С его именем связана особая страница наблюдений за дикой природой Катон-Карагая. В 2014 году Жомарт Аманбаев впервые зафиксировал снежного барса с помощью фотоловушки на территории национального парка. Тогда в объектив попали самец, самка и три детеныша. На этот раз установленная инспектором фотоловушка запечатлела еще одного скрытного обитателя местных лесов – рысь", – рассказали в организации.

Рысь ведет преимущественно скрытный образ жизни и нечасто попадается на глаза человеку. Поэтому подобные кадры помогают наблюдать за животными в естественной среде и получать данные о местах их обитания.

Аршатинское лесничество входит в состав Катон-Карагайского государственного национального природного парка в Восточно-Казахстанской области. Расположено в высокогорной и труднодоступной зоне, вблизи границы с Россией и Алтаем.

Рыси являются самыми крупными представителями подсемейства малых кошек. В Казахстане водится туркестанская рысь – это редкий подвид обыкновенной рыси. Она занесена в Красную книгу Казахстана. Обитает в горных районах и лесных массивах. Встречается в горах Тянь-Шаня (Угамский, Таласский, Киргизский хребты, Заилийский Алатау, Кунгей Алатау, Кетмень, Терскей Алатау), Жетысуском (Джунгарском) Алатау, на Тарбагатае, Сауре, а также в сосновых борах и горах области Абай. Это очень скрытный, осторожный и неуловимый ночной хищник. Рысь не преследует добычу долго, а предпочитает нападать прыжком из засады. При этом она способна проходить за сутки до 30 километров.

В нацпарке "Кольсайские озера" ранее сняли на видео бегущего по горам медведя.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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