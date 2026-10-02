Мощный циклон принест в Алматы похолодание и дожди: погода на неделю

В южной столице ожидается смена погодных условий. После теплых выходных в город придет дождливая и по-осеннему прохладная погода и сильный ветер. Синоптик предоставил Zakon.kz прогноз на ближайшие семь дней.

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, осадки будут связаны с прохождением мощного Северного циклона через территорию Казахстана.

"3-4 октября в городе сохранится теплая осенняя погода без осадков. Температура воздуха ночью составит +9+14°С, днем воздух прогреется до +22+27°С. 5 октября в связи с прохождением атмосферных фронтов погода резко изменится: прогнозируется дождь, ночью временами сильный с порывистым ветром", – отметил представитель Гидрометцентра.

По словам специалиста, температура воздуха понизится ночью до +8+10°С и днем до +12+14°С. В последующие дни осадки сохранятся лишь в горных районах города, однако погода останется прохладной.

"Температура воздуха к концу недели постепенно будет повышаться ночью до +10+12°С и днем до +18+20°С", – добавил Даулет Кисебаев.

Прогноз погоды по Алматы с 3 по 9 октября 2026 г.

3 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +22+24°С.

4 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +25+27°С.

5 октября: переменная облачность, дождь, ночью временами сильный дождь. Ветер северо-западный 3-8, временами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +12+14°С.

6 октября: переменная облачность, в первую половину ночи дождь. Ветер северо-западный, северный 3-8, ночью порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +13+15°С.

7 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +14+16°С.

8 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +16+18°С.

9 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +18+20°С.

Ранее в "Казгидромете" предупредили жителей Казахстана, что мощный северный циклон обрушится на большую территорию страны, который принесет снег, гололед, метель и резкое похолодание.