Камеры начали автоматически штрафовать водителей за новые нарушения в Актобе
Фото: ДП Актюбинской области
С 1 октября камеры "Сункар" на дорогах Актобе перестали работать в тестовом режиме и теперь имеют полную силу, сообщает Zakon.kz.
"Диапазон" со ссылкой на ДП Актюбинской области передает, что система начала фиксировать новые нарушения автоматически и выписывает штрафы по расширенному списку.
Что теперь ловят камеры:
- превышение скорости;
- разговоры по телефону за рулем;
- непристегнутый ремень безопасности;
- непредоставление преимущества пешеходам (новое);
- парковку и остановку в неположенных местах (новое) – система сама считывает госномера нарушителей.
Ранее эти камеры работали только в Алге и Кандыагаше (и фиксировали в основном скорость, телефоны и ремни). Теперь контроль в самом Актобе стал жестче.
Полиция призывает водителей быть внимательнее и строго соблюдать правила дорожного движения.
Ранее полиция Карагандинской области обратилась к жителям региона с важным предупреждением. Оно касалось камер на дорогах, которые получили новые функции.
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