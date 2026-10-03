Камеры начали автоматически штрафовать водителей за новые нарушения в Актобе

С 1 октября камеры "Сункар" на дорогах Актобе перестали работать в тестовом режиме и теперь имеют полную силу, сообщает Zakon.kz.

"Диапазон" со ссылкой на ДП Актюбинской области передает, что система начала фиксировать новые нарушения автоматически и выписывает штрафы по расширенному списку.

Что теперь ловят камеры:

превышение скорости;

разговоры по телефону за рулем;

непристегнутый ремень безопасности;

непредоставление преимущества пешеходам (новое);

парковку и остановку в неположенных местах (новое) – система сама считывает госномера нарушителей.

Ранее эти камеры работали только в Алге и Кандыагаше (и фиксировали в основном скорость, телефоны и ремни). Теперь контроль в самом Актобе стал жестче.

Полиция призывает водителей быть внимательнее и строго соблюдать правила дорожного движения.

Ранее полиция Карагандинской области обратилась к жителям региона с важным предупреждением. Оно касалось камер на дорогах, которые получили новые функции.