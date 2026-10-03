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События

Камеры начали автоматически штрафовать водителей за новые нарушения в Актобе

Водитель, камеры, автомобиль , фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2026 14:12 Фото: ДП Актюбинской области
С 1 октября камеры "Сункар" на дорогах Актобе перестали работать в тестовом режиме и теперь имеют полную силу, сообщает Zakon.kz.

"Диапазон" со ссылкой на ДП Актюбинской области передает, что система начала фиксировать новые нарушения автоматически и выписывает штрафы по расширенному списку.

Что теперь ловят камеры:

  • превышение скорости;
  • разговоры по телефону за рулем;
  • непристегнутый ремень безопасности;
  • непредоставление преимущества пешеходам (новое);
  • парковку и остановку в неположенных местах (новое) – система сама считывает госномера нарушителей.

Ранее эти камеры работали только в Алге и Кандыагаше (и фиксировали в основном скорость, телефоны и ремни). Теперь контроль в самом Актобе стал жестче.

Полиция призывает водителей быть внимательнее и строго соблюдать правила дорожного движения.

Ранее полиция Карагандинской области обратилась к жителям региона с важным предупреждением. Оно касалось камер на дорогах, которые получили новые функции.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Корреспондент
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