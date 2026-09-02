Новые функции получили камеры в крупном регионе Казахстана: за что со 2 сентября может "прилететь" штраф

Накануне, 1 сентября 2026 года, пресс-служба Департамента полиции (ДП) Карагандинской области обратилась к жителям региона с важным предупреждением. Оно касалось камер на дорогах, которые получили новые функции, сообщает Zakon.kz.

Так, жителей и гостей Карагандинской области предупредили, что со 2 сентября 120 комплексов фиксации в регионе начнут выявлять:

использование телефона за рулем (ст. 591 КоАП РК),

непристегнутые ремни безопасности (ст. 593 КоАП РК).

"Штрафы будут выписываться автоматически". Пресс-служба ДП Карагандинской области

По данным полиции, телефон за рулем увеличивает риск ДТП в 4 раза.

"Каждая третья авария в Караганде происходит из-за отвлечения на гаджеты. Отвлечься на экран всего на 5 секунд при скорости 60 км/ч – это 100 метров езды "вслепую". Пресс-служба ДП Карагандинской области

Также стражи порядка подчеркнули, что ремень безопасности снижает риск гибели на 50%.

"С начала года в ДТП травмированы более 550 человек, из которых свыше 100 не были пристегнуты. Обязательно пристегивайтесь сами, пристегивайте пассажиров и используйте детские автокресла даже на коротких дистанциях!" Пресс-служба ДП Карагандинской области

Вместе с тем в полиции призвали водителей перед стартом:

Пристегнитесь сами и проверьте пассажиров.

Надежно зафиксируйте детей в автокресле.

Уберите телефон (нужен звонок – остановитесь в разрешенном месте).

В Казахстане с 12 марта 2026 года вступили в силу изменения в ст. 31 Кодекса РК об административных правонарушениях, принятые в рамках "Цифрового кодекса". Тем самым были расширены только технические возможности выявления уже существующих правонарушений.

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В МВД разъясняли, что такие нарушения, как использование телефона за рулем, непристегнутый ремень безопасности и ряд других, по которым ранее сотрудники полиции выписывали штрафы вручную, теперь будут фиксироваться в автоматическом режиме при помощи современных технологий.