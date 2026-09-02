#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+15°
$
458.45
531.39
5.29
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+15°
$
458.45
531.39
5.29
Общество

Новые функции получили камеры в крупном регионе Казахстана: за что со 2 сентября может "прилететь" штраф

камера, новые функции, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 18:04 Фото: gov.kz
Накануне, 1 сентября 2026 года, пресс-служба Департамента полиции (ДП) Карагандинской области обратилась к жителям региона с важным предупреждением. Оно касалось камер на дорогах, которые получили новые функции, сообщает Zakon.kz.

Так, жителей и гостей Карагандинской области предупредили, что со 2 сентября 120 комплексов фиксации в регионе начнут выявлять:

  • использование телефона за рулем (ст. 591 КоАП РК),
  • непристегнутые ремни безопасности (ст. 593 КоАП РК).
"Штрафы будут выписываться автоматически".Пресс-служба ДП Карагандинской области

По данным полиции, телефон за рулем увеличивает риск ДТП в 4 раза.

"Каждая третья авария в Караганде происходит из-за отвлечения на гаджеты. Отвлечься на экран всего на 5 секунд при скорости 60 км/ч – это 100 метров езды "вслепую".Пресс-служба ДП Карагандинской области

Также стражи порядка подчеркнули, что ремень безопасности снижает риск гибели на 50%.

"С начала года в ДТП травмированы более 550 человек, из которых свыше 100 не были пристегнуты. Обязательно пристегивайтесь сами, пристегивайте пассажиров и используйте детские автокресла даже на коротких дистанциях!"Пресс-служба ДП Карагандинской области

Вместе с тем в полиции призвали водителей перед стартом:

  • Пристегнитесь сами и проверьте пассажиров.
  • Надежно зафиксируйте детей в автокресле.
  • Уберите телефон (нужен звонок – остановитесь в разрешенном месте).

В Казахстане с 12 марта 2026 года вступили в силу изменения в ст. 31 Кодекса РК об административных правонарушениях, принятые в рамках "Цифрового кодекса". Тем самым были расширены только технические возможности выявления уже существующих правонарушений.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 18:04
Водителям Алматы напомнили о важном изменении в фиксации нарушений ПДД

В МВД разъясняли, что такие нарушения, как использование телефона за рулем, непристегнутый ремень безопасности и ряд других, по которым ранее сотрудники полиции выписывали штрафы вручную, теперь будут фиксироваться в автоматическом режиме при помощи современных технологий.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
Читайте также
Телефон, телефон в руках, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть
16:47, 03 апреля 2026
Полиция показала SMS в WhatsApp, которое все казахстанцы должны проигнорировать, чтобы не потерять деньги
Дом, жилье, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку
11:27, 18 марта 2026
Полиция Астаны предупредила некоторых собственников квартир
Монумент Независимости Казахстана, монумент независимости РК, символ независимости, площадь Республики, Золотой Человек, Центральный Государственный музей РК, Алматинская телебашня, телевизионная и радиовещательная башня, Кок-Тобе, Кок Тобе, Алматы, весна в Алматы, лето в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы
10:03, 19 сентября 2025
К жителям Алматы из-за ограничений обратилась полиция
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Забит Магомедшарипов после победного боя в UFC
18:35, Сегодня
Забит Магомедшарипов рассказал, ждать ли его возвращения в ММА
Григорий Ломакин во время матча
18:13, Сегодня
Григорий Ломакин проиграл на старте парного турнира в Китае
Велоспорт
17:55, Сегодня
Азиада-2026: стал известен состав женской сборной Казахстана по велоспорту на шоссе
Александр Горбачук и Руслан Курбанов
17:44, Сегодня
Александр Горбачук: "Руслан Курбанов – профессионал и отличный пример для молодёжи"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: