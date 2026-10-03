Опубликовано штормовое предупреждение на 4 октября

"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 4 октября 2026 года. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Шымкенте, горах Алматы и во всех 17 областях РК, сообщает Zakon.kz.

В Шымкенте ожидаются дождь и гроза, днем временами сильный дождь. Порывы ветра 15-20 м/с.

В Туркестанской области ожидаются дождь и гроза, днем на западе, севере, в горных и предгорных районах – сильный дождь. Порывы ветра 15-20 м/с, временами 23-28 м/с. На западе, севере, юге и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ожидаются дождь и гроза, днем временами сильный дождь. Порывы ветра 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В горах Иле Алатау, в горных зонах Медеуского и Бостандыкского районов Алматы временами ожидаются порывы ветра 16-21 м/с.

На западе, юге, востоке и в горных районах Алматинской области временами ожидаются порывы ветра 16-21 м/с. На севере, западе, востоке и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве временами ожидаются порывы ветра 16-21 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетысу в районе Алакольских озер ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, временами 23-28 м/с. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, востоке и юге области Улытау ожидаются осадки в виде дождя и снега. На западе, севере и востоке ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, временами до 23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На северо-западе, востоке и юге Карагандинской области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, севере и в центре – чрезвычайная. В Караганде ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

На востоке и севере Кызылординской области ожидаются дождь, гроза, шквал и пыльная буря. На севере, западе и в центре ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, днем до 23 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки -1°C. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере и в центре – высокая. В Кызылорде ночью ожидаются дождь и гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе и севере Актюбинской области ожидается гололед. На востоке сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге, северо-востоке и в центре – чрезвычайная.

Ночью на западе и в горных районах Жамбылской области ожидаются дождь и гроза. Днем – дождь и гроза, на западе, юге и в горных районах – сильный дождь, град и шквал. На юго-западе, северо-востоке и в горных районах ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, временами 23-28 м/с. На западе, севере и юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе и юго-востоке – высокая. В Таразе днем ожидаются дождь и гроза, утром и днем порывы ветра 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке и юге Атырауской области ожидаются осадки в виде дождя и снега, днем – дождь. Ночью и утром на юге ожидается туман. На севере, западе и юге области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, временами до 25 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге – чрезвычайная. В Атырау днем ожидаются порывы ветра 15-18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Павлодарской области на западе, севере, юге и в центре ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, юге и в центре ожидается чрезвычайная. В Павлодаре ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе и севере Акмолинской области ожидается туман.

На западе, севере и в центре Мангистауской области ожидаются осадки, преимущественно дождь. Ночью и утром на севере и в центре – туман. На западе, севере и в центре ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, временами до 25 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау днем ожидаются порывы ветра 15-18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, востоке и юге Западно-Казахстанской области ожидаются осадки в виде дождя и снега. Ночью и утром на севере и востоке – туман. Днем на западе, севере и юге ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, временами до 25 м/с. На юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске ожидаются дождь и снег, ночью и утром – туман.

Ночью и утром на востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. На севере, юге и в центре ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, днем до 25 м/с. На севере и юге сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке – чрезвычайная. В Усть-Каменогорске утром и днем ожидаются порывы ветра 15-18 м/с.

Ночью и утром на востоке области Абай ожидается туман. На западе, севере и в центре ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, днем до 25 м/с. На севере и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе – чрезвычайная. В Семее утром и днем ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе и севере Костанайской области ожидается туман. На юге сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на западе и севере Северо-Казахстанской области ожидается туман. В Петропавловске ночью и утром также ожидается туман.

Ранее синоптики сообщили, что дождь со снегом накроет большую часть Казахстана 4 октября.