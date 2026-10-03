Водоснабжение Алматы: в "Алматы Су" ответили на резонансные сообщения

ГКП "Алматы Су" опровергло распространяемую в СМИ и социальных сетях информацию о передаче водопроводно-канализационного хозяйства Алматы сторонней компании, сообщает Zakon.kz.

В предприятии заявили, что "Алматы Су" продолжает работать в штатном режиме и остается оператором систем водоснабжения и водоотведения города. Передача управления другой компании не предусматривается.

В "Алматы Су" призвали проверять информацию перед ее публикацией и распространением, отметив, что законодательством предусмотрена ответственность за распространение заведомо ложных сведений.

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