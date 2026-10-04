Как она попала в Каспий: необычная находка озадачила специалистов
Биолог и бердвотчер Василий Бастаев в беседе с Lada.kz подтвердил, что на распространенном видео запечатлена болотная черепаха. По его словам, ее присутствие в Мангистау не является необычным – популяция этих рептилий давно известна в районе озера Саура.
При этом появление черепахи непосредственно в Каспийском море остается загадкой. Специалисты не исключают, что животное могло попасть туда случайно. Среди возможных причин также называют человеческий фактор и рыболовные сети.
Исполнительный директор ОО ECO-SOCIAL Адильбек Козыбаков рассказал, что подобные случаи уже фиксировались. В частности, фотографии и видео болотной черепахи ранее поступали с острова Кулалы в архипелаге Тюленьи острова.
По словам специалиста, существует и гипотеза о постепенной адаптации черепах к соленой воде Каспия. Однако эта версия пока не имеет научного подтверждения.
Эксперты считают, что необычные находки требуют дальнейшего изучения. В частности, специалисты предлагают исследовать численность местной популяции, ее генетическое родство с другими популяциями и способность рептилий выживать за пределами пресноводных водоемов.
Ранее сообщалось, что кошку сняли из-под моста в Атырау.