Как она попала в Каспий: необычная находка озадачила специалистов

Болотную черепаху заметили на берегу Каспийского моря в районе села Курык в Мангистауской области. Специалисты рассказали, как пресноводная рептилия могла оказаться у моря, сообщает Zakon.kz.

Биолог и бердвотчер Василий Бастаев в беседе с Lada.kz подтвердил, что на распространенном видео запечатлена болотная черепаха. По его словам, ее присутствие в Мангистау не является необычным – популяция этих рептилий давно известна в районе озера Саура.

При этом появление черепахи непосредственно в Каспийском море остается загадкой. Специалисты не исключают, что животное могло попасть туда случайно. Среди возможных причин также называют человеческий фактор и рыболовные сети.

Исполнительный директор ОО ECO-SOCIAL Адильбек Козыбаков рассказал, что подобные случаи уже фиксировались. В частности, фотографии и видео болотной черепахи ранее поступали с острова Кулалы в архипелаге Тюленьи острова.

По словам специалиста, существует и гипотеза о постепенной адаптации черепах к соленой воде Каспия. Однако эта версия пока не имеет научного подтверждения.

Эксперты считают, что необычные находки требуют дальнейшего изучения. В частности, специалисты предлагают исследовать численность местной популяции, ее генетическое родство с другими популяциями и способность рептилий выживать за пределами пресноводных водоемов.

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