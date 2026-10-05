Бытовой мусор и погибшая птица: кадры из Ботанического сада Астаны возмутили жителей

В соцсетях появились кадры с мертвой уткой и плавающим пластиковым мусором в водоеме Ботанического сада Астаны. На инцидент отреагировали в акимате и Департаменте полиции столицы, сообщает Zakon.kz.

На опубликованном видео видно, как в воде рядом с погибшей птицей плавают пластиковые бутылки и другие бытовые отходы. Публикация вызвала резонанс среди астанчан.

На инцидент отреагировали в аппарате акима района "Есиль". Местные власти заявили, что водоем уже привели в порядок.

"Бытовой мусор на водоеме является следствием несоблюдения отдельными посетителями правил поведения на территории сада. После отдыха некоторых людей остаются пластиковые бутылки, упаковки, салфетки, пакеты и другие отходы", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в акимате.

Ситуацию также прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Астаны. В ведомстве сообщили о принятых мерах в отношении компании, отвечающей за порядок на объекте.

"За нарушение правил благоустройства, выразившееся в необеспечении своевременной уборки территории Ботанического сада от наносного мусора, Товарищество с ограниченной ответственностью привлечено к административной ответственности в установленном законодательством порядке", – сообщили 5 октября 2026 года в полиции.

Ранее непристойный поступок иностранца в Ботаническом саду Астаны попал на видео.