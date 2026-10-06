Новую должность получил бывший начальник ДЧС Карагандинской области

Маргулан Аманбаев назначен руководителем аппарата Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана. С сентября 2024 года он занимал должность начальника ДЧС Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Об этом 5 октября 2026 года проинформировали в пресс-службе правительства РК:

"Приказом министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Аманбаев Маргулан Топашевич назначен на должность руководителя аппарата ведомства".

Маргулан Аманбаев родился в 1973 году в селе Дружба Жанааркинского района области Улытау. Окончил Жезказганский горно-технологический институт, Кокшетауский технический институт МЧС РК.

Трудовую деятельность начал с июня 2000 года в государственной противопожарной службе Астаны пожарной части №8 с должности инженера. В 2002-2006 годы был инспектором, старшим инженером, заместителем начальника, начальником пожарной части №8 Государственной противопожарной службы Астаны.

Также занимал такие должности, как главный специалист отдела по государственному контролю и надзору в области чрезвычайных ситуаций Сарыаркинского района Астаны (2005-2006), начальник Управления противопожарной службы Сарыаркинского района ДПС Астаны (2006-2008), начальник Управления по чрезвычайным ситуациям района "Сарыарка" ДЧС Астаны (2008-2012), начальник Управления по чрезвычайным ситуациям района "Алматы" ДЧС Астаны (2012-2015).

Вместе с тем работал начальником ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ" ДЧС Астаны (2015-2016), замначальника ДЧС Астаны (2016-2020), начальником ДЧС Актюбинской области (2020-2023), зампредседателя Комитета противопожарной службы МЧС РК (2023-2024).

С сентября 2024 года по настоящее время занимал должность начальника ДЧС Карагандинской области.

Ранее стало известно, что в правительстве Казахстана произошли кадровые перестановки: сразу два вице-министра освобождены от занимаемых должностей. Речь – об Айдаре Абилдабекове и Батырбеке Абдышеве. Подробнее об этом – по ссылке.