Гигант среди птиц и редкая цапля: уникальные кадры сняли на западе Казахстана

Администрация государственного природного резервата "Бокейорда" показала кадры кудрявого пеликана – одного из самых крупных обитателей водоемов. Кроме того, специалисты рассказали о необычном наблюдении: рыжую цаплю на территории резервата заметили впервые, сообщает Zakon.kz.

Прежде всего, стоит рассказать, что кудрявый пеликан (Pelecanus crispus) в Казахстане – это редкая, перелетная и гнездящаяся птица, занесенная в Красную книгу страны.

Далее идут интересные и основные факты:

Размах крыльев может превышать 3 метра, что делает его одной из крупнейших летающих птиц в мире.

Большой горловой мешок под клювом приспособлен для ловли рыбы.

Свое название получил благодаря кудрявым перьям в области шеи.

Для этого вида особенно важны спокойные и охраняемые водоемы.

Кроме того, на территории резервата в ходе наблюдений за птицами впервые зарегистрирована рыжая цапля (Ardea purpurea).

Ранее на территории резервата встречались большая белая цапля и серая цапля.

Рыжая цапля – осторожная птица, обитающая вблизи водоемов и зарослей камыша. Ее буровато-рыжеватая окраска отличает ее от других видов цапель.

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