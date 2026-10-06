Гигант среди птиц и редкая цапля: уникальные кадры сняли на западе Казахстана
Фото: Instagram/bokeyorda_oopt
Администрация государственного природного резервата "Бокейорда" показала кадры кудрявого пеликана – одного из самых крупных обитателей водоемов. Кроме того, специалисты рассказали о необычном наблюдении: рыжую цаплю на территории резервата заметили впервые, сообщает Zakon.kz.
Прежде всего, стоит рассказать, что кудрявый пеликан (Pelecanus crispus) в Казахстане – это редкая, перелетная и гнездящаяся птица, занесенная в Красную книгу страны.
Далее идут интересные и основные факты:
- Размах крыльев может превышать 3 метра, что делает его одной из крупнейших летающих птиц в мире.
- Большой горловой мешок под клювом приспособлен для ловли рыбы.
- Свое название получил благодаря кудрявым перьям в области шеи.
- Для этого вида особенно важны спокойные и охраняемые водоемы.
Кроме того, на территории резервата в ходе наблюдений за птицами впервые зарегистрирована рыжая цапля (Ardea purpurea).
Ранее на территории резервата встречались большая белая цапля и серая цапля.
Рыжая цапля – осторожная птица, обитающая вблизи водоемов и зарослей камыша. Ее буровато-рыжеватая окраска отличает ее от других видов цапель.
29 сентября 2026 года общественник из Мангистау Азамат Сарсенбаев снял возвращение розовых фламинго в Казахстан. Завораживающее видео с краснокнижными птицами можно увидеть тут.
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