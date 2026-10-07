Казахстанец передал неприличный "привет" камере на трассе Алматы – Хоргос и уехал прямиком в суд
Фото: пресс-служба ДП Алматинской области
В ходе мониторинга камер видеонаблюдения сотрудники Департамента полиции (ДП) Алматинской области на 140-м километре автодороги Алматы – Шелек – Хоргос зафиксировали хулиганское поведение водителя, сообщает Zakon.kz.
На опубликованной записи видно, как водитель, проезжая мимо камеры, демонстративно показывает в ее сторону неприличный жест.
Полицейские сразу установили личность водителя и его местонахождение, после чего остановили автомобиль Mercedes-Benz серого цвета.
Кроме того, выяснилось, что казахстанец умышленно скрывал государственный регистрационный номер автомобиля перед камерой.
В отношении него составили административные протоколы по соответствующим статьям КоАП Казахстана.
"Материалы направлены в суд для принятия процессуального решения".Пресс-служба ДП Алматинской области
Днем ранее, 6 октября 2026 года, в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) рассказали, что с начала года на дорогах страны было выявлено 11,9 млн нарушений Правил дорожного движения (ПДД). Подробности – тут.
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