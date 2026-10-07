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События

Казахстанец передал неприличный "привет" камере на трассе Алматы – Хоргос и уехал прямиком в суд

водитель, полицейский, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 16:35 Фото: пресс-служба ДП Алматинской области
В ходе мониторинга камер видеонаблюдения сотрудники Департамента полиции (ДП) Алматинской области на 140-м километре автодороги Алматы – Шелек – Хоргос зафиксировали хулиганское поведение водителя, сообщает Zakon.kz.

На опубликованной записи видно, как водитель, проезжая мимо камеры, демонстративно показывает в ее сторону неприличный жест.

Полицейские сразу установили личность водителя и его местонахождение, после чего остановили автомобиль Mercedes-Benz серого цвета.

Кроме того, выяснилось, что казахстанец умышленно скрывал государственный регистрационный номер автомобиля перед камерой.

В отношении него составили административные протоколы по соответствующим статьям КоАП Казахстана.

"Материалы направлены в суд для принятия процессуального решения".Пресс-служба ДП Алматинской области

Днем ранее, 6 октября 2026 года, в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) рассказали, что с начала года на дорогах страны было выявлено 11,9 млн нарушений Правил дорожного движения (ПДД). Подробности – тут.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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