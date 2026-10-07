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События

Актюбинская предпринимательница засудила родственника-игромана, потеряв 19 млн тенге

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 00:30 Фото: pixabay
Житель Актобе лишил родственницу 19 млн тенге под предлогом строительства остановочного павильона для бизнеса. Однако почти все полученные средства мужчина проиграл в букмекерской конторе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 7 октября 2026 года газета "Диапазон", актюбинская предпринимательница стала жертвой аферы мужа своей сестры. Она обратилась к родственнику Адилету с просьбой найти земельный участок под торговый павильон.

Он сказал, что есть такой участок около супермаркета, его якобы можно взять в аренду и после ее согласия стал просить деньги на оформление документов, на оплату госпошлины и так далее.

"Женщина ему передала около 7 млн тенге, но потом отказалась брать этот участок из-за того, что надо было за аренду платить по 240 тысяч ежемесячно. Адилет деньги возвращать не стал, а предложил ей выбрать один из нескольких участков в другом месте", – говорится в сообщении.

Предпринимательница выбрала землю для торгового павильона у остановки "Алия". Родственник обещал ей помочь с оформлением документов, покупкой материалов и строительством самого павильона.

Она поверила и даже выписала на него доверенность на ведение дел от ее имени. Однако Адилет продолжил просить у нее на разные нужды деньги, присылал фотографии, как он якобы оформляет документы, как строят каркас павильона.

"Но в итоге женщина поняла, что никакого земельного участка и павильона не будет, уже после того, как отдала Адилету 19 с лишним млн тенге. Она сначала не хотела придавать огласке дело, хотела все решить мирно, так как они были родственниками", – отмечается в материалах дела.

Адилет так и не вернул деньги, поэтому все закончилась уголовным делом по обвинению в мошенничестве. В суде Адилет признался, что основную часть денег, полученных от сестры супруги он потратил на азартные игры.

Потерпевшая его не простила и требовала, чтобы подсудимый вернул ей 19 млн тенге. Суд признал Адилета виновным в мошенничестве и приговорил к 6 годам лишения свободы, также обязал его возместить ущерб родственнице.

6 октября 2026 года стало известно, что в Астане вынесли приговор экс-руководителю автосалона, который целый год наживался на клиентах, мечтавших о машинах из Китая.

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Канат Болысбек
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