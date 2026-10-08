Грузопоток через Каспий может вырасти в четыре раза к 2040 году – Токаев

Президент Казахстана в ходе 8-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии и Азербайджана заявил, что согласно оценкам Всемирного банка, при реализации всех поставленных инфраструктурных задач к 2040 году грузопоток через Каспий может вырасти в четыре раза, сообщает Zakon.kz.

Глава РК Касым-Жомарт Токаев полагает, что можно было бы обсудить пока на экспертном уровне интеграцию Среднего коридора с транспортной инициативой TRIPP, что расширит бы имеющийся потенциал.

"Это отвечает долгосрочным интересам всех наших государств", – подчеркнул Токаев.

Еще одним приоритетом в своем выступлении глава государства назвал водную проблематику, которая выступает одним из главных вызовов стабильности в Центральной Азии.

"Перед нами стоит задача разработать новые подходы к управлению трансграничными водными ресурсами. Они должны быть основаны на принципах взаимного уважения, равноправия, учета интересов всех государств региона. Отправной точкой формирования новой региональной архитектуры сотрудничества может стать принятие Рамочной конвенции Центральной Азии по водопользованию. Этот проект уже находится на рассмотрении всех сторон. Актуальной представляется инициатива создания Международной водной организации под эгидой Организации Объединенных Наций. Этому предложению можно было бы придать международный, в частности, центральноазиатский характер. Совместная работа по ее продвижению станет нашим общим вкладом в развитие глобальной системы управления водными ресурсами". Касым-Жомарт Токаев

Также в своем выступлении предложил разработать Декларацию об ответственном использовании ИИ.

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В рамках поездки в Туркменистан глава государства примет участие в 8-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана, заседании Совета глав государств СНГ, а также Каспийском экологическом саммите.