У иранской компании отобрали 2,3 тысячи га сельхозземель в Казахстане
Фото: pexels
Прокуратура Ескельдинского района области Жетысу пресекла грубое нарушение Земельного кодекса Казахстана при владении сельскохозяйственными угодьями, сообщает Zakon.kz.
В ходе одной из проверок выяснилось, что учредителями компании, удерживавшей 2,3 тыс. гектаров земли стоимостью около 50 млн тенге, являлись три гражданина Ирана.
Уже после прокуратура обратилась в суд с иском о возврате земель в государственную собственность с целью защиты государственных интересов.
В итоге суд удовлетворил исковые требования и постановил вернуть государству 2,3 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель.
Решение суда не вступило в законную силу.
6 октября стало известно, что несколько участков изымут у алматинцев для строительства дороги на Кок-Жайляу.
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