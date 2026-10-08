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События

У иранской компании отобрали 2,3 тысячи га сельхозземель в Казахстане

Земельный участок, земельные участки, земля, землевладение, участок земли, участки земли, территория, территории, земельная доля, стоимость земли, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 15:23 Фото: pexels
Прокуратура Ескельдинского района области Жетысу пресекла грубое нарушение Земельного кодекса Казахстана при владении сельскохозяйственными угодьями, сообщает Zakon.kz.

В ходе одной из проверок выяснилось, что учредителями компании, удерживавшей 2,3 тыс. гектаров земли стоимостью около 50 млн тенге, являлись три гражданина Ирана.

Уже после прокуратура обратилась в суд с иском о возврате земель в государственную собственность с целью защиты государственных интересов.

В итоге суд удовлетворил исковые требования и постановил вернуть государству 2,3 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель.

Решение суда не вступило в законную силу.

6 октября стало известно, что несколько участков изымут у алматинцев для строительства дороги на Кок-Жайляу.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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