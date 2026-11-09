3 тысячи гектаров земли распределят между предпринимателями в Казахстане

Прокуратура Карасуского района Костанайской области выявила сельскохозяйственные земли, которые длительное время не использовались по назначению, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе областной прокуратуры озвучили 9 ноября 2026 года итоги принятых мер:

"Участки общей площадью 3 тысячи гектаров и кадастровой стоимостью 68 миллионов тенге вернули в государственную собственность".

В прокуратуре также добавили, что в дальнейшем эти земли распределят на конкурсной основе среди предпринимателей. Участки планируют передать тем, кто будет использовать их по целевому назначению.

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