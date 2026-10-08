#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
447.14
500.35
5.24
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
447.14
500.35
5.24
События

Казахстан попал в число 18 мировых примеров восстановления лесов

Опыт восстановления тугайных лесов в Южном Прибалхашье, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 18:41 Фото: WWF ЦА
Опыт восстановления тугайных лесов в Южном Прибалхашье представлен в новом докладе ФАО "Состояние лесов мира – 2026" среди успешных мировых практик. Казахстанский проект объединил научные исследования, сохранение генетических ресурсов туранги и участие местных сообществ, передает Zakon.kz.

Казахстанский опыт восстановления тугайных лесов получил международное признание ФАО ООН. Проект был представлен в международном докладе "Состояние лесов мира – 2026" в рамках X Всемирной недели лесов Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

После изучения опыт Казахстана по восстановлению тугайных лесов в дельте реки Или и Южном Прибалхашье вошел в число 18 примеров успешного восстановления лесов и ландшафтов, представленных в публикации. В работе, описанной в качестве международного примера, участвуют WWF Центральная Азия и Институт биологии и биотехнологии растений Республики Казахстан.

Тугайные пойменные леса вдоль рек Центральной Азии образуют природные оазисы среди пустынных ландшафтов и играют важную роль в сохранении биоразнообразия и поддержании устойчивости природных и сельскохозяйственных территорий.

Известно, что площадь, занятая тугайными лесами, значительно сократилась по сравнению с 1960-ми годами. К числу основных факторов, способствующих деградации, Всемирный фонд дикой природы (WWF) относит регулирование речного стока, изменение климата и выпас скота.

Опыт восстановления тугайных лесов в Южном Прибалхашье, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 18:41

Фото: WWF ЦА

Еще одной проблемой для туранги (populus pruinosa), одного из ключевых видов тугайных лесов, является ограниченное естественное возобновление: на некоторых территориях недостаточно мужских и женских деревьев для эффективного опыления. При этом, согласно данным Института биологии и биотехнологии растений Республики Казахстан, семена быстро теряют всхожесть.

Теперь в рамках проекта Всемирного фонда дикой природы (WWF) по посадке туранги в Южном Прибалхашье специалисты проводят сбор семян в природных условиях. А для получения посадочного материала используют семенное и микроклональное размножение populus pruinosa и populus euphratica, а также адаптируют саженцы в теплицах и питомниках.

"Для нас особенно важно сочетать научные подходы к сохранению генетического разнообразия туранги с практическими работами по выращиванию и высадке посадочного материала и участием местных сообществ. То, что этот опыт вошел в число 18 мировых примеров восстановления лесов и ландшафтов, показывает значимость этой работы и дает возможность поделиться накопленным опытом на международном уровне", – отметил руководитель проектов WWF Центральная Азия по лесовосстановлению в Республике Казахстан Айбек Байбулов.
тугайные леса, регулирование речного стока, изменение климата и выпас скота, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 18:41

Фото: WWF ЦА

Вместе с тем значительный вклад в эту работу вносит Институт биологии и биотехнологии растений РК, который занимается сохранением генетического материала туранги, включая семена, черенки и образцы ДНК. Создается криобанк, рассчитанный на хранение 100 000 семян туранги, а также формируются живые коллекции в ботанических садах.

"Также к восстановлению экосистем привлекаются и местные сообщества. Участки с турангой используются как источники семян и черенков. Молодежь участвует в сборе семян и черенков, а местные сообщества вовлечены в выращивание и уход за саженцами в теплицах, что также создает дополнительные возможности для получения дохода", – отмечают представители WWF Центральная Азия.
Институт биологии и биотехнологии растений РК, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 18:41

Фото: WWF ЦА

Также важно отметить, что восстановление тугайных лесов формирует среду обитания и природные связи, необходимые для программы реинтродукции тигра, создавая условия для формирования устойчивой среды обитания для диких животных и восстановления природных связей в экосистеме.

Эти работы на протяжении нескольких лет реализуются Комитетом лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан при поддержке WWF и ПРООН в Республике Казахстан.

Попадание проекта в доклад ФАО дает Казахстану возможность представить свой опыт восстановления тугайных лесов международному сообществу.

Ранее стало известно, что в дикую природу Казахстана выпустят еще двух амурских тигрят, перевезенных из России.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Корреспондент
Читайте также
Австралийский паук признан самым быстрым в мире
18:35, 02 июля 2026
От этого паука не убежишь: установлен новый мировой рекорд
Водохранилище, водохранилища, водосбережение, система водосбережения, плотина, плотины, водная инфраструктура, водные ресурсы, дамба, дамбы, вода
12:50, 13 января 2026
Зачем двум областям Казахстана нужен "Водный щит" за 102 млрд тенге
Бектенов: Казахстан готов расширять сотрудничество с Чехией
17:47, 28 апреля 2026
Бектенов: Казахстан готов расширять сотрудничество с Чехией
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: fsrussia.ru
19:14, Сегодня
Александра Трусова вышла в лидеры Мемориала Дениса Тена после короткой программы
Фото: НОК РК
18:59, Сегодня
Софья Самоделкина представила короткую программу на Мемориале Дениса Тена в Алматы
Фото: ФК &quot;Шахтёр&quot;
18:33, Сегодня
Появился видеообзор матча Первой лиги "Шахтёр" - "Академия Онтустик"
Фото: WTA
18:13, Сегодня
Мирра Андреева пробилась в полуфинал турнира WTA-1000 в Пекине
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: