Казахстан попал в число 18 мировых примеров восстановления лесов

Опыт восстановления тугайных лесов в Южном Прибалхашье представлен в новом докладе ФАО "Состояние лесов мира – 2026" среди успешных мировых практик. Казахстанский проект объединил научные исследования, сохранение генетических ресурсов туранги и участие местных сообществ, передает Zakon.kz.

Казахстанский опыт восстановления тугайных лесов получил международное признание ФАО ООН. Проект был представлен в международном докладе "Состояние лесов мира – 2026" в рамках X Всемирной недели лесов Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

После изучения опыт Казахстана по восстановлению тугайных лесов в дельте реки Или и Южном Прибалхашье вошел в число 18 примеров успешного восстановления лесов и ландшафтов, представленных в публикации. В работе, описанной в качестве международного примера, участвуют WWF Центральная Азия и Институт биологии и биотехнологии растений Республики Казахстан.

Тугайные пойменные леса вдоль рек Центральной Азии образуют природные оазисы среди пустынных ландшафтов и играют важную роль в сохранении биоразнообразия и поддержании устойчивости природных и сельскохозяйственных территорий.

Известно, что площадь, занятая тугайными лесами, значительно сократилась по сравнению с 1960-ми годами. К числу основных факторов, способствующих деградации, Всемирный фонд дикой природы (WWF) относит регулирование речного стока, изменение климата и выпас скота.

Фото: WWF ЦА

Еще одной проблемой для туранги (populus pruinosa), одного из ключевых видов тугайных лесов, является ограниченное естественное возобновление: на некоторых территориях недостаточно мужских и женских деревьев для эффективного опыления. При этом, согласно данным Института биологии и биотехнологии растений Республики Казахстан, семена быстро теряют всхожесть.

Теперь в рамках проекта Всемирного фонда дикой природы (WWF) по посадке туранги в Южном Прибалхашье специалисты проводят сбор семян в природных условиях. А для получения посадочного материала используют семенное и микроклональное размножение populus pruinosa и populus euphratica, а также адаптируют саженцы в теплицах и питомниках.

"Для нас особенно важно сочетать научные подходы к сохранению генетического разнообразия туранги с практическими работами по выращиванию и высадке посадочного материала и участием местных сообществ. То, что этот опыт вошел в число 18 мировых примеров восстановления лесов и ландшафтов, показывает значимость этой работы и дает возможность поделиться накопленным опытом на международном уровне", – отметил руководитель проектов WWF Центральная Азия по лесовосстановлению в Республике Казахстан Айбек Байбулов.

Фото: WWF ЦА

Вместе с тем значительный вклад в эту работу вносит Институт биологии и биотехнологии растений РК, который занимается сохранением генетического материала туранги, включая семена, черенки и образцы ДНК. Создается криобанк, рассчитанный на хранение 100 000 семян туранги, а также формируются живые коллекции в ботанических садах.

"Также к восстановлению экосистем привлекаются и местные сообщества. Участки с турангой используются как источники семян и черенков. Молодежь участвует в сборе семян и черенков, а местные сообщества вовлечены в выращивание и уход за саженцами в теплицах, что также создает дополнительные возможности для получения дохода", – отмечают представители WWF Центральная Азия.

Фото: WWF ЦА

Также важно отметить, что восстановление тугайных лесов формирует среду обитания и природные связи, необходимые для программы реинтродукции тигра, создавая условия для формирования устойчивой среды обитания для диких животных и восстановления природных связей в экосистеме.

Эти работы на протяжении нескольких лет реализуются Комитетом лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан при поддержке WWF и ПРООН в Республике Казахстан.

Попадание проекта в доклад ФАО дает Казахстану возможность представить свой опыт восстановления тугайных лесов международному сообществу.

Ранее стало известно, что в дикую природу Казахстана выпустят еще двух амурских тигрят, перевезенных из России.