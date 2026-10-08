Защита инвесторов в Казахстане: что изменилось и как это работает

Генеральный прокурор Республики Казахстан Берик Асылов рассказал о работе института Инвестиционного омбудсмена, а также о механизмах, которые помогают бизнесу решать вопросы без лишних барьеров, сообщает Zakon.kz.

Интервью он дал официальному сайту международного делового журнала The Eurasian.

– Для инвестора важно не только наличие благоприятных экономических условий, но и уверенность в том, что его права будут надежно защищены. Какие задачи сегодня решает система защиты инвесторов в Казахстане и как она помогает бизнесу на практике?

– Любому инвестору важно понимать, что его вложения защищены законом и что возникающие вопросы будут решаться справедливо и предсказуемо. В Казахстане сформирована комплексная система защиты прав и законных интересов инвесторов. По инициативе главы государства функции Инвестиционного омбудсмена возложены на генерального прокурора, а в структуре генеральной прокуратуры создан Комитет по защите прав инвесторов. Комитет обеспечивает защиту прав и законных интересов инвесторов, рассматривает их обращения, содействует устранению административных барьеров и координирует работу государственных органов по сопровождению инвестиционных проектов. Главная цель этой системы – обеспечить инвестору понятные и эффективные механизмы защиты на каждом этапе реализации проекта.

На практике инвесторы чаще сталкиваются не с умышленными нарушениями, а с административными барьерами: затягиванием сроков рассмотрения вопросов, противоречивыми требованиями различных ведомств, отказами в согласовании документов или иными бюрократическими препятствиями. Наша задача – не ждать, пока такая ситуация приведет к остановке проекта или судебному спору, а своевременно пресечь появление проблемы или помочь устранить возникшие препятствия.

– Во многих странах вопросы защиты инвесторов находятся в компетенции профильных государственных органов. Почему в Казахстане эта функция возложена именно на органы прокуратуры?

– Особенность казахстанской модели заключается в том, что прокуратура не ограничивается консультативной функцией. Мы обладаем надзорными полномочиями, которые позволяют проверять законность действий государственных органов, добиваться устранения нарушений, отмены неправомерных решений и восстановления прав инвесторов. Когда инвестор сталкивается с административным барьером, важно не только выявить проблему, но и иметь реальные механизмы для ее оперативного решения. Именно такие возможности предоставляет прокурорский надзор. Речь идет не о подмене функций государственных органов. Наша задача заключается в том, чтобы обеспечить соблюдение закона и не допустить принятия решений, которые могут необоснованно препятствовать реализации инвестиционных проектов. При этом на практике административные барьеры могут быть связаны не только с деятельностью государственных органов, но и с вопросами подключения к инфраструктуре, предоставления услуг субъектами естественных монополий и иными факторами, влияющими на реализацию проектов.

По сути, инвестор должен быть уверен: если он добросовестно работает и соблюдает закон, государство не оставит его один на один с возникающими сложностями и обеспечит необходимые механизмы защиты. Именно такой подход сегодня лежит в основе государственной политики по защите инвестиций в Казахстане.

– Какие конкретные механизмы защиты инвесторов сегодня работают в Казахстане?

– За последние годы мы изменили подходы к защите бизнеса. Если раньше акцент делался на реагировании на нарушения, то сегодня мы стремимся пресекать и предупреждать проблемы.

Комитет по защите прав инвесторов образован Указом Главы государства 17 декабря 2025 года и приступил к работе в январе 2026 года. Один из ключевых инструментов – сопровождение инвестиционных проектов. За каждым проектом закрепляется инвестиционный прокурор, который находится в постоянном контакте с инвестором и помогает оперативно устранять возникающие административные барьеры. При этом вся система сопровождения оцифрована.

В Национальной цифровой инвестиционной платформе прокуроры в режиме реального времени отслеживают ход реализации проектов, выявляют риски и оперативно реагируют на возникающие проблемы.

Уже сегодня органы прокуратуры сопровождают порядка 3400 инвестиционных проектов общей стоимостью свыше 110 трлн тенге. При содействии Комитета и органов прокуратуры за семь месяцев текущего года разрешено более 500 проблемных кейсов по инвестиционным проектам. Приведу лишь несколько таких случаев.

В Комитет обратилась компания MQ EMIRATES GROUP Ltd., реализующая проекты в сфере недропользования в Казахстане. Компания выиграла аукцион на получение права недропользования по четырем месторождениям твердых полезных ископаемых, перечислив в бюджет более 900 млн тенге в виде подписных бонусов. Общий объем инвестиций по проектам превысит $40 млн. Однако уполномоченный государственный орган отказался продлить пропущенные по объективным причинам сроки предоставления необходимой документации. После вмешательства надзорного органа указанные сроки были продлены на один год, что позволило сохранить реализацию проектов.

Еще один пример связан с защитой прав компании Carlsberg Central Asia, реализующей в Мангистауской области проект по строительству завода по производству безалкогольных напитков с объемом инвестиций 177 млрд тенге. В ходе реализации проекта возникли сложности при таможенном оформлении технологического оборудования, необходимого для запуска будущего производственного комплекса. Сложившаяся ситуация могла привести к существенному увеличению сроков реализации проекта и создать дополнительные риски для инвестора. После вмешательства прокуратуры установлено отсутствие оснований для привлечения компании к ответственности. В результате принятых мер оборудование было освобождено и направлено на производственную площадку. Это обеспечило дальнейшую реализацию проекта и создало условия для своевременного ввода нового производства в эксплуатацию.

Следующий важный механизм – прокурорский фильтр. Если госорган планирует принять чувствительное решение в отношении инвестора – провести проверку, привлечь к ответственности, приостановить деятельность, отказать в разрешительном документе, то такое решение должно пройти согласование с прокуратурой. Мы смотрим не только на формальное соблюдение процедуры, но и на то, насколько решение действительно обосновано и не создает необоснованных препятствий для инвестора. В текущем году прокурорами изучено 6300 решений государственных органов. Почти каждое девятое решение не было согласовано.

Эффективность данного механизма подтверждена на практике. Именно поэтому последние законодательные изменения предусматривают дальнейшее расширение сферы его применения. Теперь обязательному согласованию с прокурором подлежат не только отдельные решения государственных органов, но и ряд решений субъектов квазигосударственного сектора, затрагивающих права и законные интересы инвесторов. Это показывает, что система работает не только как механизм реагирования на нарушения, но и как инструмент их предупреждения.

Для бизнеса это означает простую вещь: государство не ждет, когда проблема дойдет до суда или приведет к остановке проекта. Мы стараемся предупреждать такие ситуации заранее.

– Если инвестор сталкивается с препятствиями при реализации проекта, как быстро он может рассчитывать на поддержку государства?

– Инвестор не будет оставаться один на один с проблемой. Он может обратиться в прокуратуру региона, где реализуется проект, либо в Комитет по защите прав инвесторов. Также действует специальная линия связи на базе кол-центра 115 генеральной прокуратуры.

Кроме того, в приложении "Мобильный прокурор" внедрен отдельный сервис для инвесторов. Через него можно связаться с персонально закрепленным прокурором, направить обращение, провести аудио- или видеозвонок и оперативно получить помощь. Чем раньше мы увидим риск для инвестора, тем быстрее можем помочь его снять.

– Как решаются споры между инвестором и государственным органом, если позиции сторон расходятся?

– Мы развиваем механизм досудебного урегулирования. Для этого действует специальная комиссия, где Комитет выступает независимой площадкой между инвестором и государственным органом. Это позволяет рассматривать спорные вопросы до обращения в суд и находить решения в максимально короткие сроки. Наша задача – помочь сторонам найти решение до того, как спор перейдет в судебную плоскость. Во многих случаях проблема возникает из-за разного толкования норм, несогласованности действий ведомств или сложных процедур. Поэтому важно посадить стороны за один стол, разобраться в правовой позиции и найти решение, которое позволит проекту двигаться дальше.

Отдельное внимание уделяется устранению причин, которые приводят к таким спорам и барьерам. Для этого при комитете создан Экспертный совет с участием депутатов и бизнеса, чтобы совместно с заинтересованными государственными органами и экспертами выявлять и устранять системные проблемы в законодательстве и правоприменительной практике.

– Что бы вы хотели, чтобы инвесторы прежде всего знали о Казахстане, принимая решение о реализации своего проекта в нашей стране?

– Казахстан открыт для инвестиций и заинтересован не только в их привлечении, но и в надежной защите. Наш главный принцип простой: добросовестный инвестор, который работает в рамках закона, должен чувствовать себя защищенным. Мы выстраиваем систему, в которой инвестор может получить сопровождение, оперативную обратную связь, досудебное урегулирование спора и защиту от необоснованных административных решений. Казахстан последовательно укрепляет верховенство закона, потому что именно это является основой доверия бизнеса. Для нас важно не только привлекать инвестиции, но и оправдывать доверие инвесторов. Поэтому защита бизнеса рассматривается не как разовая мера поддержки, а как постоянная государственная политика.

Особое значение имеет подписанный в июне текущего года главой государства закон, направленный на усиление защиты прав инвесторов и механизмов сопровождения инвестиционных проектов. Принятые поправки закрепили новую институциональную модель, в рамках которой функции Инвестиционного омбудсмена переданы генеральному прокурору. Пользуясь случаем, хотел бы выразить признательность Главе государства за оказанное доверие. Для нас это не только большая ответственность, но и дополнительный стимул для дальнейшего совершенствования работы по защите инвесторов.

Важно и то, что принятые законодательные изменения существенно расширяют практические инструменты защиты инвесторов. Введен институт инвестиционных прокуроров, сопровождающих проекты на региональном уровне. Усилены полномочия органов прокуратуры по защите прав инвесторов, а также расширен механизм прокурорского фильтра, доказавший свою эффективность в предупреждении необоснованных решений.

Уверен, что новые законодательные механизмы позволят еще эффективнее защищать права инвесторов, оперативно устранять возникающие барьеры и укреплять доверие бизнеса к государственным институтам. Когда инвестор уверен в защите своих прав, он готов вкладывать средства, расширять производство и создавать новые рабочие места.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура запустила работу Экспертного совета по защите инвесторов.