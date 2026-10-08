Казахстан готовится к непогоде: в каких регионах объявили штормовое предупреждение

В 14 областях Казахстана на 9 октября 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Караганде ожидается ветер западный, северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В области Жетысу ветер юго-западный, на севере, востоке области порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность

Ночью и утром на юге, западе, в центре Мангистауской области ожидается туман. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере Актюбинской области ожидается туман. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе ночью и утром ожидается туман.

В Павлодарской области ожидается ветер западный, ночью на юге, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на юге, востоке области порывы 23-28 м/с. В Павлодаре ожидается ветер западный, днем 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный, ночью на севере, востоке, юге области порывы 15-20, на востоке, юге области временами 25 м/с, днем 15-20, на востоке, юге области порывы 25 м/с. В Петропавловске ожидается ветер западный, северо-западный 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, юге Атырауской области ожидается туман. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере Акмолинской области ожидается туман. Ветер северо-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В области Абай ожидается ветер юго-западный, западный, на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 25 м/с. В Семее ожидается ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с.

В горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, в горных районах области порывы 15-20 м/с.

По Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, в центре области высокая пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ожидается дождь, в горных районах области осадки, временами сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный, на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 25 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. На западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере Костанайской области ожидается туман. Ветер северо-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области ожидается высокая пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что туман, шквал и снег надвигаются на Казахстан.