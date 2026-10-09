Осадки, шквал и туман обрушатся на восток Казахстана, а что ждет другие регионы – прогноз на 10 октября

Синоптики опубликовали прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящую субботу, 10 октября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что обширный антициклон обусловит теплую, преимущественно без осадков погоду практически на всей территории республики.

"И только на востоке Казахстана под влиянием уходящего циклона пройдут осадки в виде дождя и снега. По республике ожидаются усиление ветра, туман". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

По данным синоптиков, в ряде регионов ожидается пожарная опасность:

высокая пожарная опасность – в Атырауской области, в центре Мангистауской, на западе, юге, востоке Западно-Казахстанской, на востоке Актюбинской областей, на востоке области Жетысу, на севере, в центре Кызылординской, на юге Костанайской области;

– в Атырауской области, в центре Мангистауской, на западе, юге, востоке Западно-Казахстанской, на востоке Актюбинской областей, на востоке области Жетысу, на севере, в центре Кызылординской, на юге Костанайской области; чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, на западе, юге, в центре Актюбинской, на юге Атырауской областей, на западе, юге, в центре области Улытау.

В Казахстане в предстоящие выходные и в начале следующей недели ожидаются сильные осадки, возвращение тепла до +28°С и похолодание. Подробнее о прогнозе погоды на 10, 11 и 12 октября 2026 года – здесь.