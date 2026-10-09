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Общество

Осень вытесняет тепло: детальный прогноз погоды на 10-12 октября в Астане, Алматы и Шымкенте

Алматы, осень в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 15:31 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Жителей Шымкента с 10 по 12 октября 2026 года ждут грозы и небольшое понижение температуры. В Астане и Алматы в эти дни осадков не ожидается, но также похолодает, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 10 октября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +2°С, днем +11+13°С.
  • 11 октября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +2°С, днем +13+15°С.
  • 12 октября: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра поднимутся до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +15+17°С.

Алматы

  • 10-11 октября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +20+22°С.
  • 12 октября: переменная облачность, днем дождь. Днем порывы ветра составят 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +17+19°С.

Шымкент

  • 10 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер – 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +23+25°С.
  • 11 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +24+26°С.
  • 12 октября: переменная облачность, временами дождь, гроза. Порывы ветра поднимутся до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +19+21°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 15:31
Казахстан готовится к непогоде: в каких регионах объявили штормовое предупреждение

С прогнозом на три дня по всей стране можно ознакомиться по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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