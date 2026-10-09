Осень вытесняет тепло: детальный прогноз погоды на 10-12 октября в Астане, Алматы и Шымкенте

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Жителей Шымкента с 10 по 12 октября 2026 года ждут грозы и небольшое понижение температуры. В Астане и Алматы в эти дни осадков не ожидается, но также похолодает, сообщает Zakon.kz.

Астана 10 октября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +2°С, днем +11+13°С.

11 октября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +2°С, днем +13+15°С.

12 октября: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра поднимутся до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +15+17°С. Алматы 10-11 октября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +20+22°С.

12 октября: переменная облачность, днем дождь. Днем порывы ветра составят 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +17+19°С. Шымкент 10 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер – 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +23+25°С.

11 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +24+26°С.

12 октября: переменная облачность, временами дождь, гроза. Порывы ветра поднимутся до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +19+21°С. Материал по теме Казахстан готовится к непогоде: в каких регионах объявили штормовое предупреждение С прогнозом на три дня по всей стране можно ознакомиться по этой ссылке.

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