В 16 областях Казахстана на 24 ноября 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на севере, юге, востоке Атырауской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, днем на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Атырау ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, днем порывы 15-18 м/с.

Днем в горных районах области Жетысу ожидаются осадки, временами сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный, на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с.

Днем на юге, в горных районах Алматинской области дождь, временами сильный дождь. На севере, юге, в горных районах области ожидается туман. Ветер западный, на севере, юге, в горных районах области порывы 18-23 м/с. В Конаеве ожидается ветер западный, временами порывы 18 м/с.

Ночью на западе, севере, востоке Актюбинской области ожидаются осадки (преимущественно дождь), гололед. Ночью и утром на севере, западе, юге области ожидается туман.

На западе, севере, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер северо-западный, на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте ожидается временами туман. Ветер северо-западный ночью порывы 15-20 м/с. В Туркестане ожидается ночью и утром туман. Ветер северо-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер западный, юго-западный, днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидаются осадки (дождь, снег), туман, гололед.

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер юго-западный, днем на западе, севере области 15-20 м/с. В Костанае утром и днем ожидаются осадки (дождь, снег), туман.

Ночью на западе, севере Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), днем дождь, на севере, в горных районах области осадки, временами сильные осадки (дождь, снег). Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный, ночью на западе, севере, юге области 15-20, временами порывы 25 м/с, днем 15-20, на севере, востоке, юге области порывы 24-29 м/с. В Усть-Каменогорске днем ожидается временами сильный дождь. Ветер южный, юго-восточный, порывы 15-20, временами 25 м/с.

Ночью на западе, севере, в центре области Абай ожидается дождь, днем дождь, на юге, в центре области сильный дождь. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 15-20, на севере, юге, в центре области порывы 24-29 м/с. В Семее ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20, временами 25 м/с.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. На юге, в горных районах области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. В Таразе ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью и утром порывы 15-20 м/с, временами 23 м/с.

Ночью и утром на северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, на западе, юге, в центре области порывы 15-20, днем временами 23 м/с. В Актау ожидается ветер юго-восточный, 9-14, порывы 15-20, днем временами 23 м/с.

На западе, севере, востоке области Улытау ожидается туман. Ветер северо-западный, западный, утром и днем на востоке области порывы 15-18 м/с. В Жезказгане ночью и утром ожидается туман.

Ночью в Карагандинской области ожидаются осадки, на западе области временами сильные осадки (преимущественно дождь), днем на севере области небольшие осадки, на юге, востоке области осадки (преимущественно дождь). На западе, севере, востоке области туман, гололед. Ветер юго-западный, западный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Караганде ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, утром и днем порывы 15 м/с.

Ночью на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью и утром на западе, севере, востоке области ожидаются гололед, туман. Ветер западный с переходом на юго-восточный, днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидаются гололед, туман. Ветер западный с переходом на юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде временами ожидается туман.

Ночью на юге, востоке Акмолинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На западе, севере, востоке области туман, гололед. Ветер северо-западный, западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Астане в конце дня ожидается туман. Ночью и утром ожидаются туман, гололед. В Кокшетау ночью и утром ожидаются туман, гололед.

Ранее сообщалось, что снегопады и дожди обрушатся на весь Казахстан.