Дипфейки и дропперство: в Астане проходит форум по цифровой безопасности

Сегодня в Астане стартовал форум "Уроки цифровой безопасности от АФМ", посвященный современным способам цифрового мошенничества и защите от них. Эксперты рассказывают казахстанцам о схемах обмана с использованием дипфейков, социальной инженерии и о дропперстве, сообщает Zakon.kz.

Участникам форума покажут, как работают современные схемы цифрового мошенничества, и на практических примерах объяснят, как распознавать фейковый контент.

Смотрите видео форума "Уроки цифровой безопасности" на Youtube-канале.

Организаторами выступили Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу и сетевое издание Zakon.kz совместно с акиматом города Астаны, а также партнером выступило ТОО "CitizenSec".

В числе гостей – представители Администрации президента РК, депутаты Курултая, известные спортсмены, общественные деятели и члены молодежных движений.

Программа форума представляет собой открытый диалог с аудиторией: участники смогут задать интересующие их вопросы и получить ответы от специалистов.

Кроме того, в программе предусмотрен тематический квиз, который позволит проверить свои знания в области цифровой безопасности и узнать больше о способах защиты от мошенничества.

Особое внимание уделят мошенническим схемам с использованием дипфейков – поддельных изображений, видео- и аудиозаписей, созданных с помощью технологий искусственного интеллекта. Эксперты расскажут, какие инструменты используют злоумышленники для обмана граждан и как распознавать подобные манипуляции.

"Программа форума включает не только выступления экспертов, но и практические демонстрации, интерактивные сценки и юмористические миниатюры. Также в программе предусмотрены выступления команд КВН и тематический квиз, который позволит проверить знания в области цифровой безопасности", – говорится в программе мероприятия.

Отдельный блок программы посвятят дропперству – это использование банковских счетов и карт для проведения незаконных финансовых операций.

Кто выступит на форуме

Ключевыми спикерами форума станут эксперт по финансовой безопасности CitizenSec Гульдана Жуматай и офицер Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Гүлзия Қарсыбай.

Модераторами выступят блогер и ведущая киберспортивных мероприятий Айгерим Дунамис и официальный представитель АФМ Ернар Тайжан.

Среди приглашенных гостей – журналист Динара Сатжан, блогер-миллионник Нұргелді Кердеш, певец Дастан Оразбеков, телеведущая Ляйля Султанкызы, актриса и телеведущая Татьяна Турлай, блогер Хаким Мукарам и другие представители медиаиндустрии.

"Форум в очередной раз стал площадкой для открытого разговора с молодежью о цифровых рисках. Участники смогут не только узнать о распространенных схемах обмана, но и проверить свои навыки распознавания угроз в интерактивном формате", – отмечают организаторы.

Ранее казахстанцам объявили, что миллиарды тенге вернули пострадавшим от интернет-мошенничеств.