Казахстанским школьникам и студентам передали телескоп с автографами нобелевских лауреатов

Президенту Касым-Жомарту Токаеву, королю бельгийцев Филиппу и королеве Матильде во время посещения международного центра искусственного интеллекта Alem.ai продемонстрировали экспозицию музея, зону робототехники и возможности ИИ-кинотеатра, сообщает Zakon.kz.

Также высоким гостям представили долгосрочную стратегию развития Alem.ai, образовательную программу TUMO Astana и совместную казахско-бельгийскую зеркальную лабораторию искусственного интеллекта и математики.

В числе первых прорабатываемых инициатив лаборатории – NeuroLearn (исследования в области ИИ, нейронауки и адаптивного обучения) и ParkScreen (методы ИИ для раннего скрининга болезни Паркинсона).

В ходе посещения особым символическим событием стала передача талантливым казахстанским школьникам и студентам телескопа от Гентского университета. На телескопе размещены автографы лауреатов Нобелевской премии по физике Франсуа Энглера, Герарда ’т Хоофта и Мишеля Майора, а также бельгийского астронавта Франка Де Винне.

Ранее президент и король приняли участие в четвертом заседании казахско-бельгийского Делового совета.