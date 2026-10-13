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События

Казахстанским школьникам и студентам передали телескоп с автографами нобелевских лауреатов

Токаев, презентация, Alem.ai, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 19:24 Фото: akorda.kz
Президенту Касым-Жомарту Токаеву, королю бельгийцев Филиппу и королеве Матильде во время посещения международного центра искусственного интеллекта Alem.ai продемонстрировали экспозицию музея, зону робототехники и возможности ИИ-кинотеатра, сообщает Zakon.kz.

Также высоким гостям представили долгосрочную стратегию развития Alem.ai, образовательную программу TUMO Astana и совместную казахско-бельгийскую зеркальную лабораторию искусственного интеллекта и математики.

В числе первых прорабатываемых инициатив лаборатории – NeuroLearn (исследования в области ИИ, нейронауки и адаптивного обучения) и ParkScreen (методы ИИ для раннего скрининга болезни Паркинсона).

В ходе посещения особым символическим событием стала передача талантливым казахстанским школьникам и студентам телескопа от Гентского университета. На телескопе размещены автографы лауреатов Нобелевской премии по физике Франсуа Энглера, Герарда ’т Хоофта и Мишеля Майора, а также бельгийского астронавта Франка Де Винне.

Ранее президент и король приняли участие в четвертом заседании казахско-бельгийского Делового совета.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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