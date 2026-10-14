Менял золото на бижутерию: работника маркетплейса в Астане после "красивой жизни" отправили в колонию

В Астане работник маркетплейса получил пять лет лишения свободы за хищение 195 товаров на сумму свыше 14,9 миллиона тенге, сообщает Zakon.kz.

По данным столичной прокуратуры, казахстанец оформлял заказы в приложении маркетплейса на различные товары: изделия из золота, одежду, продукты питания и др.

Однако получая заказы, он похищал товары, подменяя их либо оформляя возврат на склад других предметов.

К примеру, заказав золотые серьги на сумму 182 тыс. тенге, произвел возврат продавцу, заменив их на бижутерию.

В итоге злоумышленник похитил 195 единиц товаров на сумму свыше 14,9 млн тенге.

Государственный обвинитель в суде смог полностью доказать вину подсудимого.

"Приговором суда ему назначено 5 лет лишения свободы. Гражданский иск потерпевшего о возмещении ущерба удовлетворен". Прокуратура Астаны

Приговор вступил в законную силу.

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