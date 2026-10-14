Менял золото на бижутерию: работника маркетплейса в Астане после "красивой жизни" отправили в колонию
Фото: unsplash
В Астане работник маркетплейса получил пять лет лишения свободы за хищение 195 товаров на сумму свыше 14,9 миллиона тенге, сообщает Zakon.kz.
По данным столичной прокуратуры, казахстанец оформлял заказы в приложении маркетплейса на различные товары: изделия из золота, одежду, продукты питания и др.
Однако получая заказы, он похищал товары, подменяя их либо оформляя возврат на склад других предметов.
К примеру, заказав золотые серьги на сумму 182 тыс. тенге, произвел возврат продавцу, заменив их на бижутерию.
В итоге злоумышленник похитил 195 единиц товаров на сумму свыше 14,9 млн тенге.
Государственный обвинитель в суде смог полностью доказать вину подсудимого.
"Приговором суда ему назначено 5 лет лишения свободы. Гражданский иск потерпевшего о возмещении ущерба удовлетворен".Прокуратура Астаны
Приговор вступил в законную силу.
Ранее мы рассказывали, что звонок о продлении Электронной цифровой подписи (ЭЦП) едва не стоил слесарю из Петропавловска 3 миллионов тенге.
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