АФМ объяснило, почему не будет изымать недвижимость родственников Перизат Кайрат
В Агентстве подчеркнули, что ранее уже проверяли версию о возможном приобретении активов этими лицами за счет преступных доходов Перизат Кайрат.
Однако она не нашла своего подтверждения.
Как уточнили в ведомстве сегодня, 12 октября 2026 года, в ходе следствия был проведен детальный анализ всех финансовых операций, а также восстановлена полная картина легализации похищенных средств.
"Присвоенные пожертвования Перизат Кайрат потратила на покупку машин, квартир (их ремонт и мебель), брендовых вещей и украшений, перелеты бизнес-классом и проживание в люксовых отелях, походы в рестораны и увеселительные заведения. При этом взаиморасчетов с семьей А. не выявлено".Пресс-служба АФМ РК
Более того, указанная в публикациях недвижимость приобретена еще в 2011-2019 годах, т.е. задолго до создания фонда Biz Birgemiz Qazaqstan 2030 и начала преступной деятельности Кайрат.
В целом, подчеркивают в АФМ, супруги А. занимаются покупкой и перепродажей недвижимости свыше 20 лет.
"Они жили и осуществляли свою предпринимательскую деятельность обособленно от Перизат Кайрат и ее матери". Пресс-служба АФМ РК
Согласно требованиям статьи 161 Уголовно-процессуального кодекса арест и конфискация имущества допускается только при наличии доказательств его преступного происхождения.
"Сам лишь факт родства с подозреваемыми не дает законных оснований для уголовного преследования и изъятия активов".Пресс-служба АФМ РК
25 июля 2025 года в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны огласили приговор Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой. Перизат Кайрат была признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. 2 ч. 4 ст. 190 и п. 3 ч. 3 ст. 218 УК РК и лишена свободы на 10 лет. Гайни Алашбаева была признана виновной по п. 2 ч. 4 ст. 190 УК РК и осуждена к 7 годам лишения свободы. Ее взяли под стражу в зале суда.
Согласно приговору, у Перизат Кайрат были конфискованы:
- частный дом в коттеджном городке Vela Village;
- квартиры в жилых комплексах Akbulak Riviera, Sensata Plaza, Highvill Ishim Gold, "Көк Жайлау" вместе с парковочными местами;
- автомашины марки Mercedes-Benz S450 2024 г.в., Lexus LX 600 2024 г.в., Mercedes-Benz EQE 500 4 matic 2023 г.в., Haval H6 GT 2024 г.в.;
- 100% доли участия в уставном капитале ТОО "Rebel Flowers";
- свыше 97 млн тенге и 22 тыс. долларов.