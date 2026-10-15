Взял 170 тысяч взяткой, а заплатит в 32 раза больше: чиновник из Актобе поплатился за легкую наживу

В Актобе 170 тысяч тенге взяток для транспортного инспектора обернулись штрафом в 5,5 миллиона, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Главной транспортной прокуратуры сегодня, 15 октября 2026 года, рассказали, что сотрудник Инспекции транспортного контроля по Актюбинской области неоднократно получал взятки от перевозчика за беспрепятственный проезд автотранспорта.

Общая сумма полученных взяток составила 170 тысяч тенге.

В итоге суд признал сотрудника виновным и назначил ему штраф в размере 5,5 млн тенге с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

"По ходатайству прокурора в адрес Инспекции транспортного контроля вынесено частное постановление", – заключили в прокуратуре.

Приговор вступил в законную силу.

10 сентября 2026 года стало известно, что Комитет национальной безопасности (КНБ) задержал двух чиновников Министерства транспорта по делу о взятках на 40 млн тенге.