КНБ задержал двух чиновников Минтранса по делу о взятках на 40 млн тенге
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Служба по противодействию коррупции (СПК) Комитета национальной безопасности (КНБ) отчиталась о проводимой системной работе по пресечению коррупционных правонарушений в транспортной сфере, сообщает Zakon.kz.
Так, в августе 2026 года СПК при координации прокуратуры были задержаны заместитель председателя Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Министерства транспорта и заместитель руководителя Инспекции транспортного контроля по Акмолинской области.
Их подозревают в противоправной деятельности по обеспечению беспрепятственного проезда транспортных средств, грузы которых превышали допустимые весовые нормы.
"По данным следствия, ими были получены материальные вознаграждения от предпринимателей на сумму более 40 млн тенге".Пресс-служба КНБ
В настоящее время с санкции суда указанные лица взяты под стражу.
Проводится досудебное расследование.
Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
9 сентября в КНБ комментировали дело в отношении высокопоставленного чиновника из Шымкента. Подробности – тут.
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