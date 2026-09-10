КНБ задержал двух чиновников Минтранса по делу о взятках на 40 млн тенге

Служба по противодействию коррупции (СПК) Комитета национальной безопасности (КНБ) отчиталась о проводимой системной работе по пресечению коррупционных правонарушений в транспортной сфере, сообщает Zakon.kz.

Так, в августе 2026 года СПК при координации прокуратуры были задержаны заместитель председателя Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Министерства транспорта и заместитель руководителя Инспекции транспортного контроля по Акмолинской области.

Их подозревают в противоправной деятельности по обеспечению беспрепятственного проезда транспортных средств, грузы которых превышали допустимые весовые нормы.

"По данным следствия, ими были получены материальные вознаграждения от предпринимателей на сумму более 40 млн тенге". Пресс-служба КНБ

В настоящее время с санкции суда указанные лица взяты под стражу.

Проводится досудебное расследование.

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

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