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События

КНБ задержал двух чиновников Минтранса по делу о взятках на 40 млн тенге

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 10:32 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Служба по противодействию коррупции (СПК) Комитета национальной безопасности (КНБ) отчиталась о проводимой системной работе по пресечению коррупционных правонарушений в транспортной сфере, сообщает Zakon.kz.

Так, в августе 2026 года СПК при координации прокуратуры были задержаны заместитель председателя Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Министерства транспорта и заместитель руководителя Инспекции транспортного контроля по Акмолинской области.

Их подозревают в противоправной деятельности по обеспечению беспрепятственного проезда транспортных средств, грузы которых превышали допустимые весовые нормы.

"По данным следствия, ими были получены материальные вознаграждения от предпринимателей на сумму более 40 млн тенге".Пресс-служба КНБ

В настоящее время с санкции суда указанные лица взяты под стражу.

Проводится досудебное расследование.

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

9 сентября в КНБ комментировали дело в отношении высокопоставленного чиновника из Шымкента. Подробности – тут.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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