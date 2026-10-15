Опасная находка в кабинете: четверым казахстанским школьникам стало плохо

В Павлодаре школьникам стало плохо из-за таблеток. Четверо детей отравились неизвестным веществом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 15 октября 2026 года издание "Павлодар-онлайн", инцидент произошел еще 12 октября в одной из городских школ.

"В учебном кабинете были обнаружены таблетки с резким запахом. После занятия четверо учащихся почувствовали недомогание. По результатам осмотра их состояние оценено как удовлетворительное", – рассказали в павлодарском отделе образования

В Управлении здравоохранения уточнили, что 12 октября в Павлодарскую областную детскую больницу обратились трое детей, 2014 и 2015 годов рождения, с признаками отравления. После осмотра дежурным педиатром ребят направили на амбулаторное наблюдение.

В отделе образования также добавили, что администрация школы провела внутреннее разбирательство. По его итогам в отношении ответственных работников приняты меры дисциплинарного характера.

В начале июля 2026 года стало известно, что в частном образовательно-оздоровительном центре в районе Биржан сал Акмолинской области шестерых отдыхающих из Астаны, Караганды и Кокшетау госпитализировали с признаками пищевого отравления. Их беспокоили рвота, высокая температура и диарея. Полицией было возбуждено уголовное дело.