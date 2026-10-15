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События

Опасная находка в кабинете: четверым казахстанским школьникам стало плохо

Школьник, школьники, ученик, ученики, школа, школы, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 20:49 Фото: Zakon.kz
В Павлодаре школьникам стало плохо из-за таблеток. Четверо детей отравились неизвестным веществом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 15 октября 2026 года издание "Павлодар-онлайн", инцидент произошел еще 12 октября в одной из городских школ.

"В учебном кабинете были обнаружены таблетки с резким запахом. После занятия четверо учащихся почувствовали недомогание. По результатам осмотра их состояние оценено как удовлетворительное", – рассказали в павлодарском отделе образования

В Управлении здравоохранения уточнили, что 12 октября в Павлодарскую областную детскую больницу обратились трое детей, 2014 и 2015 годов рождения, с признаками отравления. После осмотра дежурным педиатром ребят направили на амбулаторное наблюдение.

В отделе образования также добавили, что администрация школы провела внутреннее разбирательство. По его итогам в отношении ответственных работников приняты меры дисциплинарного характера.

В начале июля 2026 года стало известно, что в частном образовательно-оздоровительном центре в районе Биржан сал Акмолинской области шестерых отдыхающих из Астаны, Караганды и Кокшетау госпитализировали с признаками пищевого отравления. Их беспокоили рвота, высокая температура и диарея. Полицией было возбуждено уголовное дело.

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Канат Болысбек
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