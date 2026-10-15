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События

Парикмахеры назвали модные стрижки для женщин старше 50 лет

молодит, стрижка, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 19:44 Фото: pexels
Ведущие парикмахеры-стилисты рассказали о прическах, которые подойдут женщинам зрелого возраста, сообщает Zakon.kz.

Их рекомендации приводит журнал Elle.

Эксперты в области парикмахерского искусства пришли к выводу, что женщинам старше 50 лет, у которых волосы стали тоньше и потеряли объем, стоит присмотреться к многослойным стрижкам и прическам с осветленными прядями. Такие варианты помогут визуально сделать волосы гуще и при этом не потребуют сложной укладки.

молодит, стрижка, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 19:44

Фото: pexels

По словам парикмахеров-стилистов Кирстен Финниган и Маркос Дуран Алвис, с возрастом волосы могут становиться тоньше и выпадать. Поэтому при выборе стрижки важно учитывать не только актуальные тенденции, но и особенности структуры волос. Эксперты рекомендуют отдавать предпочтение вариантам, которые создают дополнительный объем и не требуют использования большого количества укладочных средств.

молодит, стрижка, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 19:44

Фото: pexels

Одним из таких решений стала многослойная стрижка с осветленными прядями. При укладке специалисты советуют избегать слишком плотных средств, которые утяжеляют волосы и лишают их объема.

Еще один подходящий вариант – стрижка с более плотными концами в передней части. По словам Финниган, боб и другие стрижки с ровным срезом хорошо подходят обладательницам тонких волос, поскольку создают визуальный эффект густоты и текстуры. В качестве альтернативы можно рассмотреть пикси или стрижку с рваными слоями.

женщина, прическа, стиль, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 19:44

Фото: pexels

В список рекомендаций также вошли прически с боковым пробором. Он помогает придать волосам дополнительный объем и изменить привычный образ без кардинальной смены длины.

Для женщин с длинными волосами парикмахеры советуют обратить внимание на так называемые нимбовые слои – стрижку, при которой пряди оформляют по всей окружности макушки. Такая техника позволяет добавить прическе объем и многослойность.

возраст и стрижка, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 19:44

Фото: pexels

Кроме того, эксперты включили в перечень афрокудри. Они придают волосам выраженную текстуру и помогают создать объемную прическу.

Ранее эксперты назвали самые модные цвета предстоящего сезона.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Корреспондент
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