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События

Впервые на Южном Алтае: снежному барсу установили спутниковый ошейник и дали имя

Казахстан, Южный Алтай, специалисты, снежный барс, спутниковый ошейник, установка, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 12:45 Фото: Telegram/qazfwc
Снежному барсу из Южного Алтая – горного хребта на стыке границ Казахстана, России и Китая, впервые установили спутниковый ошейник и дали имя, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 19 октября 2026 года, заявили в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) РК:

"В Катон-Карагайском государственном национальном природном парке снежному барсу, занесенному в Красную книгу Казахстана, установили спутниковый ошейник. Такие работы в Южном Алтае проведены впервые. Снежного барса назвали Алтай".

С помощью ошейника специалисты будут отслеживать его передвижения, определять маршруты и участки обитания.

"Эти данные необходимы для изучения снежного барса и планирования мероприятий по его охране", – уточнили в комитете.

В установке ошейника участвовали сотрудники Катон-Карагайского национального парка Е. Касымов, Ж. Аманбаев и специалисты Института зоологии А. Грачев, М. Беспалов, С. Беспалов, С. Сапарбаев.

"Полученные со спутника данные будут использоваться для изучения маршрутов Алтая и территории его обитания. Эта информация поможет специалистам лучше понимать особенности жизни снежного барса в Южном Алтае и планировать его охрану", – отметили специалисты.

Снежные барсы живут преимущественно в труднодоступных высокогорных районах. Наблюдать за ними в естественной среде сложно, поэтому спутниковое оборудование позволяет получать информацию об их перемещениях без постоянного присутствия человека рядом с животным.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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