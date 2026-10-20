Канат Кульшманов назначен директором Службы центральных коммуникаций при президенте

Касым-Жомарт Токаев сменил директора Службы центральных коммуникаций при президенте, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда 20 октября 2026 года, распоряжением главы государства Кульшманов Канат Амангельдинович назначен директором Службы центральных коммуникаций при президенте Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности.

Другим распоряжением главы государства Аскар Умаров освобожден от этой должности. Он был директором Службы центральных коммуникаций с сентября 2022 года.

Канат Кульшманов родился 5 сентября 1987 года в Костанайской области. Окончил бакалавриат (2008), магистратуру (2010) Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева по специальности "журналистика". Доктор философских наук (PhD).

Трудовую деятельность начал в 2007 году корреспондентом сектора политической и правовой информации АО "НК "Казинформ". В разные годы работал журналистом информационного агентства АО "Казконтент"; руководителем пресс-службы – пресс-секретарем акима Актюбинской области; заместителем руководителя аппарата акима Жамбылской области; руководителем пресс-службы – пресс-секретарем премьер-министра. С 11 марта 2025 года занимал должность заведующего Отделом по коммуникациям Администрации президента Республики Казахстан.

Кроме того, глава государства назначил Евгения Кочетова заведующим Отделом по коммуникациям Администрации президента.