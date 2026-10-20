В Корее после резонанса в Сети выследили и арестовали 21-летнего казахстанца: что он сделал

В городе Ичхоне (провинция Кёнгидо в Южной Корее) арестован 21-летний гражданин Казахстана, которого обвиняют в том, что он заблокировал автомобиль на дороге и угрожал его водителю, сообщает Zakon.kz.

Кадры с инцидентом распространяют в соцсетях. На них автомобиль с видеорегистратором преследует другая иномарка. В какой-то момент авто остановилось и преследователь перегородил ему дорогу. Из иномарки выскочили двое парней с какими-то предметами в руках. Водитель в этот момент развернулся и уехал в обратном направлении.

이천 차량 강도 미수사건 범인 불체자 체포ㄷㄷ 외국인에 불체자였구나ㅅㅂ 심야 시간대 이천시 한 도로에서 발생한 후 두 달여간 오리무중에 빠졌던 ‘이천 차량 습격 사건’ 피의자가 경찰에 붙잡혔다. 카자흐스탄 국적 20대 남성 A씨 특수협박 등 혐의로 검거 제보자/동승자 음성은 자막으로 처리 1. 제보자 차는 역방향으로 정차중 2. 출발하려고 하는데 그때 차 한대가 등장. 3. 정방향 주행하던 차가 뒤쪽으로 멈춤. 4. 제보자는 일단 출발. 5. 멈췄던 차가 같이 유턴하며 계속 따라옴. 6. 양보하려고 차를 세우니 뒷 차도 따라 세움. 7. 불안해서 차문 잠그고 상황을 보는데 외국인 2명이 차에서 내려서 흉기 들고 달려듬 8. 제보자 바로 도주. 9. 경찰에 신고하니까 이건 못 잡는다고 포기하라 했다고 함. — 호랭교관 (@block_atom) October 18, 2026

По данным местных СМИ, это случилось еще 29 июля 2026 года поздно ночью на дороге в Ичхоне. Как пишет издание, примерно в 23:40 подозреваемый со своим знакомым, 25-летним казахстанцем, предположительно, преследовали и заблокировали легковой автомобиль, которым управлял 30-летний водитель.

Сразу после инцидента полиции не удалось установить личность подозреваемого, и в середине августа дело перевели в категорию нераскрытых. Однако ситуация вызвала общественный резонанс, и 21 августа расследование было возобновлено.

Правоохранительные органы сумели восстановить часть регистрационного номера автомобиля, запечатленного на записи видеорегистратора, и установили личность подозреваемого. В итоге 21-летнего казахстанца задержали 16 октября в городе Ансон.

18 октября был выдан ордер на его арест. Молодой человек взят под стражу из-за риска того, что он может скрыться. Ему предъявлены обвинения, включающие угрозы при отягчающих обстоятельствах и порчу имущества.

На допросе задержанный признал вину, пояснив, что перепутал машину потерпевшего с автомобилем человека, с которым у него ранее сорвалась сделка по купле-продаже транспортного средства.

Другой казахстанец, находившийся в ту ночь рядом с задержанным, ранее был принудительно депортирован из страны в связи с незаконным пребыванием.

В Министерстве иностранных дел (МИД) Казахстана сообщили, что в курсе ситуации.

"МИД РК известно о задержании гражданина Казахстана полицией города Ичхон. Ему вменяется ряд правонарушений, включая повреждение чужого имущества, несоблюдение миграционного режима и нарушение правил эксплуатации автомобиля. Казахстанские дипломаты оказывают задержанному консульско-правовую поддержку и держат вопрос на контроле", – прокомментировали в ведомстве.

В начале октября стало известно, что казахстанец погиб в Южной Корее при обрушении бетонного потолка на стройке в Сеуле.