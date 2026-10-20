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События

В Корее после резонанса в Сети выследили и арестовали 21-летнего казахстанца: что он сделал

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2026 15:13 Фото: pexels
В городе Ичхоне (провинция Кёнгидо в Южной Корее) арестован 21-летний гражданин Казахстана, которого обвиняют в том, что он заблокировал автомобиль на дороге и угрожал его водителю, сообщает Zakon.kz.

Кадры с инцидентом распространяют в соцсетях. На них автомобиль с видеорегистратором преследует другая иномарка. В какой-то момент авто остановилось и преследователь перегородил ему дорогу. Из иномарки выскочили двое парней с какими-то предметами в руках. Водитель в этот момент развернулся и уехал в обратном направлении.

По данным местных СМИ, это случилось еще 29 июля 2026 года поздно ночью на дороге в Ичхоне. Как пишет издание, примерно в 23:40 подозреваемый со своим знакомым, 25-летним казахстанцем, предположительно, преследовали и заблокировали легковой автомобиль, которым управлял 30-летний водитель.

Сразу после инцидента полиции не удалось установить личность подозреваемого, и в середине августа дело перевели в категорию нераскрытых. Однако ситуация вызвала общественный резонанс, и 21 августа расследование было возобновлено.

Правоохранительные органы сумели восстановить часть регистрационного номера автомобиля, запечатленного на записи видеорегистратора, и установили личность подозреваемого. В итоге 21-летнего казахстанца задержали 16 октября в городе Ансон.

18 октября был выдан ордер на его арест. Молодой человек взят под стражу из-за риска того, что он может скрыться. Ему предъявлены обвинения, включающие угрозы при отягчающих обстоятельствах и порчу имущества.

На допросе задержанный признал вину, пояснив, что перепутал машину потерпевшего с автомобилем человека, с которым у него ранее сорвалась сделка по купле-продаже транспортного средства.

Другой казахстанец, находившийся в ту ночь рядом с задержанным, ранее был принудительно депортирован из страны в связи с незаконным пребыванием.

В Министерстве иностранных дел (МИД) Казахстана сообщили, что в курсе ситуации.

"МИД РК известно о задержании гражданина Казахстана полицией города Ичхон. Ему вменяется ряд правонарушений, включая повреждение чужого имущества, несоблюдение миграционного режима и нарушение правил эксплуатации автомобиля. Казахстанские дипломаты оказывают задержанному консульско-правовую поддержку и держат вопрос на контроле", – прокомментировали в ведомстве.

В начале октября стало известно, что казахстанец погиб в Южной Корее при обрушении бетонного потолка на стройке в Сеуле.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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