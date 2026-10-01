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Происшествия

Казахстанец погиб при обрушении потолка на стройке в Сеуле

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 11:39 Фото: Zakon.kz
Казахстанский рабочий погиб после обрушения бетонного потолка на стройке в Сеуле, сообщает Zakon.kz.

Эта информация была опубликована на странице издания Yonhap.

Согласно публикации, "мужчина в возрасте около 30 лет находился на 23-м этаже строящегося жилого дома в районе Сочо и ожидал начала уборочных работ внутри одной из квартир. В этот момент часть бетонного потолка обрушилась и ударила его".

После происшествия Министерство труда Южной Кореи приостановило работы на строительной площадке.

В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана на запрос корреспондента Zakon.kz подтвердили эту информацию сегодня, 1 октября 2026 года.

"МИД подтверждает гибель гражданина Казахстана в Сеуле в результате несчастного случая на стройке. Компетентные органы Кореи начали расследование инцидента".Пресс-служба МИД РК

В дополнении сказано, что казахстанские дипломаты установили связь с родственниками погибшего и оказывают им консульско-правовую помощь

Ранее сообщалось, что казахстанского тренера по велоспорту Максата Аязбаева разыскивают в Индии по делу о предполагаемом изнасиловании несовершеннолетней спортсменки.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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