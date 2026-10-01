Казахстанец погиб при обрушении потолка на стройке в Сеуле
Эта информация была опубликована на странице издания Yonhap.
Согласно публикации, "мужчина в возрасте около 30 лет находился на 23-м этаже строящегося жилого дома в районе Сочо и ожидал начала уборочных работ внутри одной из квартир. В этот момент часть бетонного потолка обрушилась и ударила его".
После происшествия Министерство труда Южной Кореи приостановило работы на строительной площадке.
В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана на запрос корреспондента Zakon.kz подтвердили эту информацию сегодня, 1 октября 2026 года.
"МИД подтверждает гибель гражданина Казахстана в Сеуле в результате несчастного случая на стройке. Компетентные органы Кореи начали расследование инцидента".Пресс-служба МИД РК
В дополнении сказано, что казахстанские дипломаты установили связь с родственниками погибшего и оказывают им консульско-правовую помощь
Ранее сообщалось, что казахстанского тренера по велоспорту Максата Аязбаева разыскивают в Индии по делу о предполагаемом изнасиловании несовершеннолетней спортсменки.