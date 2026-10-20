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События

Экс-глава кооператива в Алматы получил 5 лет за продажу земель в Аксай-1А

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2026 15:58 Фото: Zakon.kz
В Алматы бывшего председателя потребительского кооператива собственников квартир (ПКСК) "Школьник" признали виновным в незаконной продаже земельных участков, находившихся в общей долевой собственности жителей микрорайона Аксай-1А, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе прокуратуры города рассказали, что после анализа ситуации в микрорайоне было начато досудебное расследование.

Выяснилось, что председатель ПКСК незаконно распоряжался земельными участками, принадлежавшими жителям.

"17 августа 2026 года суд приговорил бывшего председателя кооператива к 5 годам лишения свободы по пункту 2 части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Казахстана. Приговор вступил в законную силу".Пресс-служба прокуратуры Алматы

В прокуратуре также подчеркнули, принятые меры позволили защитить права более 15 тысяч жителей микрорайона.

Ранее мы писали о том, что казахстанка отсудила 300 тысяч тенге у поликлиники за затянутое лечение после ДТП. Подробности по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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