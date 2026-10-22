Не замерзает даже в -63°C: "вечный бродяга" попал на видео в Казахстане
Как отмечают в администрации парка, эти редкие кадры были сняты еще в апреле 2026 года, а показали этого удивительного обитателя дикой природы казахстанцам лишь сегодня, 22 октября.
"Несмотря на сравнительно небольшие размеры, росомаха отличается невероятной силой и выносливостью. Она очень осторожна и редко попадается на глаза", – рассказывают инспекторы заповедника.
Росомаха – это самый крупный сухопутный представитель семейства куньих, внешне напоминающий небольшого медведя. Это сильный и скрытный хищник, приспособленный к суровым условиям.
Среди интересных фактов о животном стоит отметить: его мех уникален. Он имеет износостойкость 90% и никогда не покрывается инеем, даже при морозах до -63°C.
Кроме того, росомаха – одиночка и вечный бродяга.
И напоследок, она всеядна: основу рациона составляют падаль, крупные копытные (которых хищник может загонять по глубокому снегу), грызуны, птицы, а летом ягоды (например, черника).
Днем ранее, 21 октября 2026 года, мы рассказывали, что в Главном ботаническом саду Алматы зацвел легендарный "ведьмин орех". О нем можно прочитать по этой ссылке.