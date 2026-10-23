485 млн тенге потребуется для восстановления земель близ Балхаша: что там добывали тяжелой спецтехникой

В Карагандинской области пресечена добыча железной и марганцевой руд вблизи села Саяк города Балхаш, организованная директором ТОО "Vertex Co." и ТОО "MiningMetall". Об этом 23 октября 2026 года заявили в Агентстве РК по финансовому мониторингу (АФМ), сообщает Zakon.kz.

По данным Департамента АФМ по Карагандинской области, работы проводились без соответствующего права недропользования и необходимых разрешительных документов.

"Для разработки участков привлекались наемные работники и специальная техника, включая экскаваторы, погрузчики, дробильную установку и самосвалы. Добытое сырье подвергалось дроблению, после чего транспортировалось на железнодорожную станцию для последующего вывоза и реализации. В ходе осмотра обнаружены три карьера со следами масштабных вскрышных и добычных работ. Общий объем извлеченного грунта составил 338 тыс. куб. метров". Пресс-служба АФМ РК

По расчетам специалистов, для восстановления нарушенных земель и рекультивации карьеров потребуется 485 млн тенге.

"С санкции суда наложен арест на две единицы спецтехники, автомашину, а также коммерческое помещение. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде залога". Пресс-служба АФМ РК

В агентстве отметили, что расследование продолжается.

Как пояснили в АФМ, иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

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22 октября 2026 года стало известно, что в области Жетысу пресечен канал незаконного вывоза 2,6 тыс. тонн золотосодержащей руды общей стоимостью 1,5 млрд тенге. По данным АФМ, для перемещения сырья использовались таможенные документы, в которых товар указывался как "руда и концентраты медные", что позволяло скрыть его фактический состав. В ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий на складских объектах в Восточно-Казахстанской и Алматинской областях обнаружено более 1 000 тонн сырья, расфасованного в крупногабаритные контейнеры.