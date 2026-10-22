Тонны золотосодержащей руды под видом медной: АФМ раскрыло схему на 1,5 млрд тенге

Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по области Жетысу пресечен канал незаконного вывоза 2,6 тыс. тонн золотосодержащей руды общей стоимостью 1,5 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 22 октября 2026 года, стало известно из распространенного релиза агентства:

"Для перемещения сырья использовались таможенные документы, в которых товар указывался как "руда и концентраты медные", что позволяло скрыть его фактический состав. В ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий на складских объектах в Восточно-Казахстанской и Алматинской областях обнаружено более 1 000 тонн сырья, расфасованного в крупногабаритные контейнеры".

Следствием установлен директор компании-экспортера ТОО "RedGold Mining", а также другие лица, причастные к организации незаконной схемы.

"В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей". Пресс-служба АФМ РК

Как отмечается, с санкции суда наложен арест на денежные средства ТОО.

Иная информация, как пояснили в АФМ, в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

20 октября 2026 года стало известно, что АФМ раскрыло массовый обман при выдаче микрокредитов. Мошенническая схема массового обмана граждан при выдаче микрокредитов в МФО "Экспресс Займ" пресечена в 18 регионах Казахстана.