#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+3°
$
451.05
504.95
5.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+3°
$
451.05
504.95
5.6
События

Фотограф National Geographic показал удивительную красоту казахстанской природы

марал, лес, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2026 10:24 Фото: pexels
В Казахстане на территории Белодымовского филиала Государственного национального природного парка "Буйратау" удалось запечатлеть маралов и оленей в их естественной среде обитания, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают в администрации парка, иногда одна фотография способна рассказать о красоте природы больше, чем тысяча слов.

"Эти впечатляющие кадры стали результатом совместной работы охотоведа филиала Тараса Ковальчука и штатного фотографа журнала National Geographic Qazaqstan Ерболата Шадрахова".Государственный национальный природный парк "Буйратау"

Государственный национальный природный парк "Буйратау" – это уникальный природный резерват в Казахстане, созданный в 2011 году для сохранения редких сухих степей и реликтовых лесов Казахского мелкосопочника. Парк площадью почти 89 тысяч гектаров расположен сразу в двух областях: северная часть находится в Ерейментауском районе Акмолинской области, а южная – в Осакаровском районе Карагандинской области. Это самый близкий к Астане национальный парк (около 135-150 км).

Немного ранее мы писали о фотографе из Алматы, который снял уникальные деревья в пустыне Казахстана. Удивительные работы Дмитрия Доценко можно посмотреть по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
манул, хищник
16:56, 20 июля 2026
Чудо Чарына: редкий манул с самым густым мехом в мире вышел к людям
кабан в лесу
09:11, 21 октября 2026
Кто за кем охотится? Забавный случай попал на камеру в Казахстане
Парк Чарын
05:05, 27 января 2026
Чарынский парк вновь показал захватывающие кадры дикой природы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстан завоевал 50 медалей на V Азиатских Пара играх
11:54, Сегодня
Казахстан завоевал 50 медалей на V Азиатских Пара играх
&quot;Растерялся&quot;: Александр Гришин высказался о решении Черчесова оставить Самородова в запасе
11:10, Сегодня
"Растерялся": Александр Гришин высказался о решении Черчесова оставить Самородова в запасе
Зарубежное издание спрогнозировало исход матча Рыбакиной и Шнайдер в Нинбо
10:25, Сегодня
Зарубежное издание спрогнозировало исход матча Рыбакиной и Шнайдер в Нинбо
&quot;Чемпионат&quot; вспомнил о матче Танги Ндомбеле против Казахстана
09:40, Сегодня
"Чемпионат" вспомнил о матче Танги Ндомбеле против Казахстана
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: