Фотограф National Geographic показал удивительную красоту казахстанской природы

В Казахстане на территории Белодымовского филиала Государственного национального природного парка "Буйратау" удалось запечатлеть маралов и оленей в их естественной среде обитания, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают в администрации парка, иногда одна фотография способна рассказать о красоте природы больше, чем тысяча слов.

"Эти впечатляющие кадры стали результатом совместной работы охотоведа филиала Тараса Ковальчука и штатного фотографа журнала National Geographic Qazaqstan Ерболата Шадрахова". Государственный национальный природный парк "Буйратау"

Государственный национальный природный парк "Буйратау" – это уникальный природный резерват в Казахстане, созданный в 2011 году для сохранения редких сухих степей и реликтовых лесов Казахского мелкосопочника. Парк площадью почти 89 тысяч гектаров расположен сразу в двух областях: северная часть находится в Ерейментауском районе Акмолинской области, а южная – в Осакаровском районе Карагандинской области. Это самый близкий к Астане национальный парк (около 135-150 км).

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