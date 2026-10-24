Фотограф National Geographic показал удивительную красоту казахстанской природы
Как отмечают в администрации парка, иногда одна фотография способна рассказать о красоте природы больше, чем тысяча слов.
"Эти впечатляющие кадры стали результатом совместной работы охотоведа филиала Тараса Ковальчука и штатного фотографа журнала National Geographic Qazaqstan Ерболата Шадрахова".Государственный национальный природный парк "Буйратау"
Государственный национальный природный парк "Буйратау" – это уникальный природный резерват в Казахстане, созданный в 2011 году для сохранения редких сухих степей и реликтовых лесов Казахского мелкосопочника. Парк площадью почти 89 тысяч гектаров расположен сразу в двух областях: северная часть находится в Ерейментауском районе Акмолинской области, а южная – в Осакаровском районе Карагандинской области. Это самый близкий к Астане национальный парк (около 135-150 км).
Немного ранее мы писали о фотографе из Алматы, который снял уникальные деревья в пустыне Казахстана. Удивительные работы Дмитрия Доценко можно посмотреть по этой ссылке.