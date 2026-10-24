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Опубликовано штормовое предупреждение на 25 октября

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2026 17:12 Фото: Zakon.kz
"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 25 октября 2026 года. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Алматы и 15 областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В Алматы ночью ожидаются заморозки -2...-4°C. В горах Иле Алатау, в горных зонах Медеуского и Бостандыкского районов Алматы, ночью ожидаются порывы ветра 17-22 м/с.

В Алматинской области на востоке, в центре и горных районах ожидаются порывы ветра 17-22 м/с. Ночью по области заморозки -1...-6°C. В Конаеве днем ожидаются порывы ветра до 18 м/с, ночью – заморозки -2...-4°C.

Ночью и утром на севере и востоке Карагандинской области ожидается туман. На западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере и востоке области Улытау ожидается туман. Днем на юге области порывы ветра до 15 м/с. На западе и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере и востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. На северо-западе, западе, юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

На западе, севере и в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря, порывы ветра 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре – чрезвычайная. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере и юге Акмолинской области ожидается туман.

Днем на западе и юге Атырауской области ожидается пыльная буря, порывы ветра 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере и востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. В Усть-Каменогорске ночью и утром также ожидается туман.

Ночью и утром в центре области Абай ожидается туман.

В горных районах Жамбылской области ожидается туман. На юго-западе, северо-востоке и в горных районах ожидается ветер 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. Ночью по области ожидаются заморозки -3...-8°C. На севере и юге сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе ночью ожидаются заморозки -5...-7°C.

Ночью и утром на западе, севере и юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. В Петропавловске ночью и утром также ожидается туман.

Ночью и утром на западе и севере Павлодарской области ожидается туман.

Ночью и утром на западе и севере Костанайской области ожидается туман. На юге сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на севере, востоке и в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ночью на востоке и в центре ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на востоке до 23-28 м/с. Ночью на севере и в центре ожидаются заморозки -3°C. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере – высокая. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря, порывы ветра 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром в горных районах области Жетысу ожидается туман. На востоке и в горных районах ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в районе Алакольских озер временами 23-28 м/с. Ночью ожидаются заморозки -5...-10°C. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге – высокая. В Талдыкоргане ночью ожидаются заморозки -8...-10°C.

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, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2026 17:12
Жителей Алматы и еще трех городов предупредили о загрязнении воздуха

Ранее синоптики предупредили, что в нескольких областях РК 25 октября ожидается похолодание до -10°С.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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