Токаев поблагодарил иностранных лидеров за поздравления по случаю Дня Республики
Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев выразил признательность зарубежным лидерам за поздравления по случаю Национального праздника Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Соответствующий пост президент опубликовал на своей странице в социальной сети Х:
"Благодарен всем главам государств и правительств, а также крупных международных организаций за искренние поздравления и теплые пожелания по случаю Дня Республики Казахстан. Ваше доброе отношение к моей стране с чувством признательности воспринято народом суверенного Казахстана", – написал глава Казахстана.
Накануне главы иностранных государств поздравили Токаева и казахстанцев с Днем Республики.
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