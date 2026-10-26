Километр в холодной воде: актауские моржи открыли зимний сезон

Участники сообщества Ice Team Aktau открыли сезон зимнего плавания коллективным заплывом на один километр, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Lada.kz, после заплыва моржи собрались на совместный завтрак. По словам организатора сообщества Жолдыбая Смагулова, такие встречи помогают укреплять дружеские связи и обеспечивать безопасность во время плавания.

Сообщество существует более двух лет. Его участники плавают в море круглый год, а также проводят тематические встречи раз в три месяца. Главная цель Ice Team Aktau – развивать зимнее плавание в Актау и обеспечивать безопасность коллективных заплывов.

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