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События

Водная безопасность Казахстана: эксперт объяснила, зачем стране цифровой учет ресурсов

водоем, вода, запас, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 16:33 Фото: pixabay
Рациональное использование водных ресурсов становится одной из важнейших задач для страны. Какие меры помогут обеспечить водную безопасность, рассказала эксперт Института евразийской интеграции Амина Косбаева, комментируя Послание президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана.

В своем выступлении глава государства поручил правительству и акиматам усилить контроль за водопотреблением, сократить потери в сетях и исключить нецелевое использование питьевой воды, в том числе на автомоечных станциях. Президент также подчеркнул необходимость завершить тарифную реформу и в кратчайшие сроки создать Национальную информационную систему водных ресурсов.

По мнению Амины Косбаевой, особое внимание к водной проблематике обусловлено сразу несколькими факторами: климатическими изменениями, ростом потребления воды и высокой зависимостью многих секторов экономики от этого ресурса. В таких условиях обеспечение водной безопасности становится необходимым условием долгосрочного развития страны.

Одним из практических шагов эксперт считает создание Национальной информационной системы водных ресурсов. Она позволит объединить сведения о состоянии водных источников, объемах водопотребления и потерях, что создаст основу для более точного планирования и распределения ресурсов.

"Особое внимание необходимо будет уделить включению в новую систему информации о степени изношенности водопроводных и ирригационных сетей. Это позволит выявлять проблемные участки, снижать потери воды и предотвращать затратные аварийные ситуации", – отметила Амина Косбаева.

Еще одним важным направлением эксперт назвала тарифную политику. Как подчеркнул президент, вода должна оцениваться по своей реальной стоимости, а тарифную реформу в сфере водопотребления необходимо довести до логического завершения.

По мнению Косбаевой, продуманная тарифная политика может стать стимулом для более бережного использования водных ресурсов. При этом изменения должны сопровождаться внедрением водосберегающих технологий прежде всего в тех отраслях экономики, где потребление воды особенно велико, в том числе в сельском хозяйстве.

Таким образом, эффективное управление водными ресурсами требует комплексного подхода: цифрового учета, сокращения потерь, обновления инфраструктуры и формирования ответственного отношения к потреблению воды. Как считает эксперт, бережное водопользование должно стать не отдельной инициативой, а устойчивым принципом работы государства, бизнеса и населения.

Ранее редакция писала о том, что озвучил президент Касым-Жомарт Токаев во время Послания народу Казахстана "Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле", рассказав также, какие проекты будут реализованы в стране в ближайшие годы.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Корреспондент
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